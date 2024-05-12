Вы ее видели? В Таллинне пропала 36-летняя Мария

Мария в субботу, 11 мая, вечером покинула лечебное учреждение в Пыхья-Таллинне, ее местонахождение до сих пор неизвестно. Она могла направиться в сторону пляжа Штромка или города, она также может передвигаться по Ласнамяэ.

Вчера вечером полиция в поисках Марии прочесала окрестности, а также проверила территорию с помощью полицейской собаки. Также были проверены адреса, по которым могла находиться пропавшая, но, к сожалению, Марию пока найти не удалось.

Рост Марии около 170 см, у нее среднее телосложение, она блондинка, волосы до плеч. На ней были черная куртка, черные брюки и кроссовки.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Марии, сообщить об этом по телефону 112.