Вопрос читателя: почему военная полиция ездит на машине без дорожной страховки?

«Машину туда доставили на трейлере?» - спросил читатель, комментируя фотографию, на которой на обочине главной улицы Мыйзакюла стоит военная полицейская машина Toyota, а движение регулируют двое мужчин в форме.

На трейлере туда машину не привозили и у Sakala также есть фотографии машины в движении. Однако все законно, ведь автомобили Сил обороны не обязаны иметь дорожную страховку.

Лейтенант пресс-службы Сил обороны Лийз Ваксманн сослалась на Закон о дорожном страховании, пятая статья которого гласит, что транспортные средства, принадлежащие Силам обороны, Полиции безопасности, Кайтселийту и Департаменту полиции и погранохраны, в обязательном порядке страховать не нужно.