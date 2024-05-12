В субботу в 20:51 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Вилусте волости Ряпина, Пылвамаа.
Пьяный мужчина спровоцировал пожар в жилом доме
Когда спасатели прибыли на место, коридор двухэтажного дома был полон дыма.
«Пожарные зашли внутрь и обнаружили, что в доме загорелся диман. Пьяного человека вывели на улицу и передали медикам скорой помощи. Он был в сознании, дополнительной информации у нас пока нет. Никакой опасности для окружающих не было», - сказал дежурный пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Тийт Пийскоппель.
Спасатели не обнаружили в доме детектора дыма. О пожаре в Центр тревоги сообщил сосед. «Сосед спас жизнь человека», - сказал Пийскоппель.
По предварительной информации, возгорание, вероятно, началось из-за курения на диване.