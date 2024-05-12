Пьяный мужчина спровоцировал пожар в жилом доме

«Пожарные зашли внутрь и обнаружили, что в доме загорелся диман. Пьяного человека вывели на улицу и передали медикам скорой помощи. Он был в сознании, дополнительной информации у нас пока нет. Никакой опасности для окружающих не было», - сказал дежурный пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Тийт Пийскоппель.