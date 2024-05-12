Проект обучения украинских студентов в Тартуском университете получил высокое признание Еврокомиссии

«Интерес студентов-медиков к приезду в Тарту был велик с начала войны. Однако приехать в Тартуский университет на семестр или два не было возможности, потому что после учебной миграции им пришлось бы вернуться на родину и закончить там обучение, что для многих было бы сложно, - сказала координатор по обмену студентами Тартуского университета Пирет Майсте. - Мы приняли этих студентов-медиков в качестве иностранных студентов-гостей, успешно сдавших вступительные экзамены в Тартуский университет на особых условиях. Предпосылкой для продолжения профессионального обучения было то, что они должны были овладеть эстонским языком на уровне B2 в течение года, что большинство из них и сделали».