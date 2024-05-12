Европейская комиссия среди пятнадцати международных проектов выделила проект Тартуского университета, позволяющий украинским студентам-медикам продолжить обучение в Тарту после года интенсивного изучения эстонского языка.
Проект обучения украинских студентов в Тартуском университете получил высокое признание Еврокомиссии
В прошлом учебном году Тартуский университет принял студентов-медиков из Сум, Харькова, Киева, Львова и Винницы. Студенты прошли интенсивный курс эстонского языка при поддержке стипендии Erasmus+ и в этом учебном году продолжили медицинское обучение в Тартуском университете на эстонском языке.
«Интерес студентов-медиков к приезду в Тарту был велик с начала войны. Однако приехать в Тартуский университет на семестр или два не было возможности, потому что после учебной миграции им пришлось бы вернуться на родину и закончить там обучение, что для многих было бы сложно, - сказала координатор по обмену студентами Тартуского университета Пирет Майсте. - Мы приняли этих студентов-медиков в качестве иностранных студентов-гостей, успешно сдавших вступительные экзамены в Тартуский университет на особых условиях. Предпосылкой для продолжения профессионального обучения было то, что они должны были овладеть эстонским языком на уровне B2 в течение года, что большинство из них и сделали».
В прошлом году были заключены шестнадать новых партнерских соглашений Erasmus+ с украинскими вузами, целью которых является, прежде всего, стимулирование учебной миграции студентов и сотрудников. Благодаря гибкости программы, с весны 2022 года в Тартуский университет поступили 128 иностранных студентов украинского происхождения.
Уже в понедельник состоится вебинар «Солидарность ЕС с Украиной: выводы из социальных действий проектов Erasmus+», на котором будут представлены выдающиеся проекты, где Пирет Майсте более подробно расскажет о тартуском проекте.
В публикации «Строим надежду для Украины: 15 вдохновляющих проектов от Erasmus+ и Европейского корпуса солидарности» Европейская комиссия выделила наиболее выдающиеся украинские проекты помощи Erasmus+ и Европейского корпуса солидарности.