С началом активной фазы «Весеннего шторма» вводятся новые ограничения в дорожном движении

Перевод: Павел Соболев

Дорога будет закрыта в первую очередь для обеспечения безопасности, так как в этот период по обеим участкам будет двигаться большое количество военной техники, а также в этой районе будет вестись отработка боевых действий. Силы обороны просят находящихся в этом районе автомобилистов быть в это время особенно внимательными и учитывать необходимость планировать поездки с запасом времени.

Максимально быстрый проезд гарантирован машинам экстренных служб, общественному транспорту и местным жителям, остальные должны выбрать объездной маршрут. Дорога будет закрыта с 6 до 22 часов. При этом дорогой можно будет пользоваться в ночное время. Подробную информацию об изменениях дорожного движения можно найти в приложении Tark Tee по адресу https://tarktee.mnt.ee. Жители этого района также будут уведомлены о закрытии дороги посредством SMS.

«Весенний шторм» - крупнейшие военные учения года, проводимые Эстонской дивизией. В ходе учений будет отработано планирование и проведение боевых действий, а также будет усилено сотрудничество между подразделениями Эстонии и стран-союзников. В учениях принимают участие действующие военнослужащие, призывники, резервисты, Кайтселийт и солдаты стран-союзников.