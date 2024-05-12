Многие молодые люди здесь чувствуют себя частью европейской идентичности, даже если не могут ее точно описать, пишет обозреватель Мартин Тикк из Нарвы.
Нарва в Европе чувствует себя увереннее, чем когда-либо прежде
В этом году День Европы включал в себя два больших концерта, по одному на каждом берегу реки. Помимо большой сцены, на Ратушной площади был построен и шатер Евросоюза.
Вокруг сцены можно было увидеть многих известных людей - президента, министров, послов, политиков и других гостей из-за пределов Нарвы. Конечно, собралось и много местных жителей.
Помимо известных артистов Уку Сувисте и Алики Миловой, присутствовали также местные музыканты, Нарвский симфонический оркестр и молодые люди из школы Кохтла-Ярве. Впервые День Европы отмечается в Нарве с таким размахом.
Всего несколькими часами ранее люди собрались у реки. Вместо характерной для Нарвы тишины слышалось множество нот, криков и эмоций. Вместо привычной пустоты - много суеты и движения. Воздух был густым и тревожным. В толпе было больше полицейских, чем обычно. Среди людей слышался и эстонский язык.
Запрет военной символики дал результат
У некоторых в руках были красные гвоздики, они стояли молча, устремив взгляд на другой берег реки. За рекой мелодии чередовались с подходящими для России отрывками из истории Второй мировой войны. Помимо большой основной сцены, на берегу реки были установлены и два больших экрана.
Молодые люди ходили с флагами Евросоюза. Вдоль крепостной стены висели флаги Украины, Эстонии и Евросоюза. Вся эта комбинация создавала сюрреалистическое ощущение, что два мира ценностей меряются силами. Пока некоторые смотрели второй полуфинал конкурса песни «Евровидение» и наслаждались выступлением Эстонии, на другом берегу реки запускали фейерверки.
Это было всего несколько лет назад, когда эти же самые песни 9-го мая пелись и на этом берегу реки. Однако благодаря эпохе коронавируса произошел сбой, люди перестали в этот день собираться большими группами. Этому также способствовал запрет военной символики.
Что Евросоюз значит для людей?
Евросоюз ассоциируется прежде всего с отремонтированными улицами, новыми зданиями и золотыми звездами. Недавние дебаты кандидатов в Европарламент были для местных жителей довольно далекими, а основной темой разговоров были скорее государственные и региональные темы.
Многие местные молодые люди чувствуют себя частью европейской идентичности, даже если они не могут ее точно описать. Постепенно, помимо свежего евроасфальта, будут укореняться новые ценности и более глубокое содержание союза, объединяющего людей.
Слова президента Эстонии Алара Кариса в начале концерта прозвучали даже несколько резко: «Европейский Союз начинается в Нарве. Свобода начинается в Нарве. У нас в Эстонии есть повод всем этим гордиться». У нас есть повод гордиться Нарвой.
На бизнес-конференции в Нарва-Йыэсуу мэр Максим Ильин заявил, что все пессимисты уже уехали, остались только оптимисты. Так что давайте тоже смотреть в будущее с оптимизмом. Нарва в Европе чувствует себя увереннее, чем когда-либо прежде. Здесь начинается свобода.