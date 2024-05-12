Это было всего несколько лет назад, когда эти же самые песни 9-го мая пелись и на этом берегу реки. Однако благодаря эпохе коронавируса произошел сбой, люди перестали в этот день собираться большими группами. Этому также способствовал запрет военной символики.

Нарва 9-го мая. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Что Евросоюз значит для людей?

Евросоюз ассоциируется прежде всего с отремонтированными улицами, новыми зданиями и золотыми звездами. Недавние дебаты кандидатов в Европарламент были для местных жителей довольно далекими, а основной темой разговоров были скорее государственные и региональные темы.

Многие местные молодые люди чувствуют себя частью европейской идентичности, даже если они не могут ее точно описать. Постепенно, помимо свежего евроасфальта, будут укореняться новые ценности и более глубокое содержание союза, объединяющего людей.

Слова президента Эстонии Алара Кариса в начале концерта прозвучали даже несколько резко: «Европейский Союз начинается в Нарве. Свобода начинается в Нарве. У нас в Эстонии есть повод всем этим гордиться». У нас есть повод гордиться Нарвой.

На бизнес-конференции в Нарва-Йыэсуу мэр Максим Ильин заявил, что все пессимисты уже уехали, остались только оптимисты. Так что давайте тоже смотреть в будущее с оптимизмом. Нарва в Европе чувствует себя увереннее, чем когда-либо прежде. Здесь начинается свобода.