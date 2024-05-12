Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» ведут в Беларуси курсы по использованию боевых дронов

Перевод: Павел Соболев

«Здесь инструкторы ЧВК «Вагнер» в течение двух недель обучают новобранцев военной топографии, артиллерийской стрельбе, медицинской подготовке, принципам командования и связи», - говорится в сообщении центра.

Тем не менее, основное внимание в двухнедельном курсе уделяется обучению навыкам управления дронами, с особым упором на дроны FPV.

После прохождения таких ускоренных курсов новобранцев отправляют воевать в Украину.

По данным украинского центра, бывшие вагнеровцы не удовлетворены работой инструктора и зарплатой, которую платят за такой труд. Поэтому все больше инструкторов стали уезжать из Беларуси в Африку, где их ждут лучшие условия, сообщает «Украинская правда».

По данным Украинского центра национального сопротивления, число инструкторов из числа экс-бойцов ЧВК «Вагнер» в Беларуси за последнее время сократилось с 500 до 400 человек.

«В ближайшее время тех, кто готов воевать в Украине, будут отправлять на поле боя прямо из призывных пунктов», - говорится в сообщении центра сопротивления.

В центре добавили, что наемники ЧВК «Вагнера» продолжают обучение и военных армии Беларуси.