В театре Фон Краля в ноябре состоится премьера спектакля о Партии реформ - взгляд на десятилетия, когда одна политическая партия и ее мировоззрение неумолимо влияли на страну.
В таллиннском театре ставят спектакль о Партии реформ
Основанная в ноябре 1994 года Партия реформ 22 года входила в разные составы правительства, и 15 лет была партией премьер-министра.
Постановщик спектакля «В твердых руках. Месса о Партии реформ» - режиссер Яак Принс, в ролях - Серго Варес, Юхан Ульфсак, Герт Раудсепп, Лийза Сааремяэль, Кристина Прейманн и другие актеры. Художник постановки - Кристель Циммер, композитор - Хендрик Кальюярв.
Премьера спектакля состоится 20 ноября, всего спектакль будет показан восемь раз.