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В таллиннском театре ставят спектакль о Партии реформ

BNS
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Одну из главных ролей в спектакле сыграет Юхан Ульфсак.
Одну из главных ролей в спектакле сыграет Юхан Ульфсак. Фото: Ilja Smirnov / Vaba Lava

В театре Фон Краля в ноябре состоится премьера спектакля о Партии реформ - взгляд на десятилетия, когда одна политическая партия и ее мировоззрение неумолимо влияли на страну.

Основанная в ноябре 1994 года Партия реформ 22 года входила в разные составы правительства, и 15 лет была партией премьер-министра.

Постановщик спектакля «В твердых руках. Месса о Партии реформ» - режиссер Яак Принс, в ролях - Серго Варес, Юхан Ульфсак, Герт Раудсепп, Лийза Сааремяэль, Кристина Прейманн и другие актеры. Художник постановки - Кристель Циммер, композитор - Хендрик Кальюярв.

Премьера спектакля состоится 20 ноября, всего спектакль будет показан восемь раз.

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