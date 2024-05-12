Вчерашние российские атаки в приграничных районах были интенсивными, а украинские части немного отступили. Четыре или пять деревень, расположенных в непосредственной близости от государственной границы, перешли под контроль российских сил, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
РАЙНЕР САКС ⟩ Атаки Украины на нефтяные объекты отбивают у российских нефтяников желание ходить на работу
Перевод: Павел Соболев
Президент Макрон вчера произнес довольно энергичную и сильную речь. С очень четкими мотивировками он связал территориальную целостность Украины с безопасностью Франции в будущем. По словам президента Франции, он надеется, что Европе не придется воевать в Украине, но не исключает этого, если возникнет такая необходимость.
При этом президент Макрон продолжает политику стратегического давления на Россию. Он был очень последователен в своих посланиях, хотя и был один на сцене. Однако возобновление военной помощи Украине со стороны США и Европы соответствует этим сообщениям.
Председатель КНР Си Цзиньпин завершил свое турне по Европе, которое по общему впечатлению было сознательно и демонстративно настроенным враждебно по отношению к США, а также пренебрежительно выглядело по отношению и к самой Европе. Визиты в Сербию и Венгрию демонстративно подразнили Европу. В случае с Сербией Си Цзиньпин посчитал необходимым отдельно напомнить о попадании в китайское посольство во время бомбардировок Белграда во время последних балканских войн.
Лидеры Китая, по сути, пытаются заставить Европу уважать китайские интересы. При этом подтвердился тот факт, что Китай не способен претендовать на более сильную лидерскую роль в мире и не способен взять на себя роль дипломатического лидера в решении крупных кризисов безопасности. Для этого не хватает навыков, а еще в большей степени - воли. Важнее всего для Пекина избежать поражения России и добиться ослабления глобальных позиций США.
Атаки на нефтяные объекты
Вчера в российских СМИ распространилась информация о том, что в Волгограде (на берегу Волги) возникли проблемы с отражением атак дронов. Позже появилась более подробная информация, согласно которой целью атак стал нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий «Лукойлу». По текущей информации, похоже, заводу не был причинен серьезный ущерб и большого перерыва в производстве не будет, а нападение можно считать скорее психологическим.
В российских СМИ имеется информация, что работники нефтеперерабатывающих заводов не очень охотно идут на работу, что связано прежде всего с недоверием к российской ПВО. Сегодня ночью в российских СМИ появились новые сообщения о нападении на нефтеперерабатывающий завод в Волгограде. На этот раз вспыхнул более крупный пожар.
Великобритания анонсировала новый пакет помощи Украине стоимостью в 500 млн фунтов. Пока не сказано, что конкретно означают обещанные ранее Великобританией Украине 1600 ракет. В предыдущем пакете помощи Великобритании упоминалось 600 ракет Storm Shadow. Когда Украина получит больше ракет, особенно на южный фронт, в середине лета можно будет ожидать настоящего шквала огня.
Положение на поле боя
На фронтах продолжались очень ожесточенные атаки российских частей.
В районе Волчанска (Харьковская область) Россия пытается создать впечатление, что сформировала отдельную крупную военную группировку. В СМИ была организована заметная кампания об особенностях этой группировки войск. Украинские приграничные населенные пункты активно подвергаются бомбардировкам, но и в предыдущие полтора года это делалось постоянно. Вчерашние российские атаки в приграничных районах были интенсивными, а украинские части немного отступили. Четыре-пять сел, расположенных в непосредственной близости от госграницы, перешли под контроль российских войск.
В районе Сватово и Северодонецка российская армия продолжает активные наступления на Купянск, но пока успеха не имеет. Также было много атак в районе Лимана и Северска, но их интенсивность была ниже и результатов не было.
Атаки российских войск вчера были наиболее активными в районе Бахмута, однако существенных результатов они не принесли.
В Донецкой области сохраняется активное российское давление в районе к западу и северу от Авдеевки, однако российские части не смогли продвинуться. Южнее бои идут в городе Красогоровка, там российские войска немного улучшили свои позиции. На других участках фронта ситуация не изменилась. Вчера российская армия потеряла в этом районе один штурмовик Су-25.
На Южном фронте российская армия продолжает активные атаки на населенные пункты Старомайорск и Работино, но результатов нет. Ситуация на восточном берегу Днепра также остается неизменной, несмотря на атаки российской пехоты.
Усиление протестов в Грузии
Вчера в Тбилиси прошла демонстрация против так называемого закона об иностранных агентах, которая, очевидно, была крупнейшей на данный момент. За последний месяц протесты усилились, но пока нет никаких признаков того, что они могут оказаться фатальными для правящей партии.
Во вчерашней демонстрации приняло участие не менее 200 000 человек, что, возможно, приближается к пределу, который правительство больше не может игнорировать. Самым большим преимуществом нынешней правящей партии является то, что у оппозиции нет таких лидеров, которые могли бы преобразовать недовольство в перманентное давление. К народу Грузии отчетливо приходит осознание того, что его шанс жить в более-менее нормальной стране окончательно угасает.