РАЙНЕР САКС Атаки Украины на нефтяные объекты отбивают у российских нефтяников желание ходить на работу

Перевод: Павел Соболев

Президент Макрон вчера произнес довольно энергичную и сильную речь. С очень четкими мотивировками он связал территориальную целостность Украины с безопасностью Франции в будущем. По словам президента Франции, он надеется, что Европе не придется воевать в Украине, но не исключает этого, если возникнет такая необходимость.

При этом президент Макрон продолжает политику стратегического давления на Россию. Он был очень последователен в своих посланиях, хотя и был один на сцене. Однако возобновление военной помощи Украине со стороны США и Европы соответствует этим сообщениям.

Председатель КНР Си Цзиньпин завершил свое турне по Европе, которое по общему впечатлению было сознательно и демонстративно настроенным враждебно по отношению к США, а также пренебрежительно выглядело по отношению и к самой Европе. Визиты в Сербию и Венгрию демонстративно подразнили Европу. В случае с Сербией Си Цзиньпин посчитал необходимым отдельно напомнить о попадании в китайское посольство во время бомбардировок Белграда во время последних балканских войн.