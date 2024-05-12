РАЙМОНД КАЛЬЮЛАЙД Попытка Кылварта использовать Русскую Православную Церковь в избирательной кампании цинична

Использование религиозного или национального вопроса в политической борьбе, разжигание противоречий между людьми разных национальностей или разных религиозных убеждений является абсолютно неприемлемым политическим приемом. Политизировать вопрос церкви и использовать его в предвыборной кампании и предвыборной пропаганде цинично и неправильно.

Государство и церковь отделены друг от друга

Согласно Конституции Эстонии, свобода религии гарантирована каждому жителю Эстонии. Государство не может и не должно ограничивать свободу вероисповедания. Государство этого делать также не собирается - ни при каких обстоятельствах.

В Эстонии церковь и государство отделены друг от друга, у нас нет государственной церкви, мы никому не предписываем религиозные вопросы. Ни один человек не может быть принужден государством изменить свою религию. Подобное заявление Михаила Кыварта бессмысленно как с юридической, так и с политической точки зрения, и он сам это прекрасно знает.

Я абсолютно уверен, что члены фракции Центристской партии в Рийгикогу знают и также проинформировали председателя партии о том, что заявление Рийгикогу конкретно касается действий Московского Патриархата по поддержке и оправданию агрессии Российской Федерации. В заявлении также подчеркивается принцип религиозной свободы. Это один из основных принципов правового государства Эстонии.