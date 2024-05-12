Очень жаль, что председатель Центристской партии Михаил Кылварт и другие политики партии перед выборами пытаются политизировать и использовать во внутренней политике вопрос Московского Патриархата, пишет Раймонд Кальюлайд (СДПЭ).
РАЙМОНД КАЛЬЮЛАЙД ⟩ Попытка Кылварта использовать Русскую Православную Церковь в избирательной кампании цинична
Использование религиозного или национального вопроса в политической борьбе, разжигание противоречий между людьми разных национальностей или разных религиозных убеждений является абсолютно неприемлемым политическим приемом. Политизировать вопрос церкви и использовать его в предвыборной кампании и предвыборной пропаганде цинично и неправильно.
Государство и церковь отделены друг от друга
Согласно Конституции Эстонии, свобода религии гарантирована каждому жителю Эстонии. Государство не может и не должно ограничивать свободу вероисповедания. Государство этого делать также не собирается - ни при каких обстоятельствах.
В Эстонии церковь и государство отделены друг от друга, у нас нет государственной церкви, мы никому не предписываем религиозные вопросы. Ни один человек не может быть принужден государством изменить свою религию. Подобное заявление Михаила Кыварта бессмысленно как с юридической, так и с политической точки зрения, и он сам это прекрасно знает.
Я абсолютно уверен, что члены фракции Центристской партии в Рийгикогу знают и также проинформировали председателя партии о том, что заявление Рийгикогу конкретно касается действий Московского Патриархата по поддержке и оправданию агрессии Российской Федерации. В заявлении также подчеркивается принцип религиозной свободы. Это один из основных принципов правового государства Эстонии.
Центристская партия снова выбрала не ту сторону. Они должны честно сказать русскоязычному сообществу, что в данном случае предпринимаются шаги для предотвращения агрессивной и экспансионистской политики России и обеспечения безопасности Эстонии. Российская агрессия также напрямую угрожает православным верующим, проживающим в Эстонии, в том числе тем, кто принадлежит к общинам, которые в настоящее время все еще связаны с Московским Патриархатом. Настраивая друг против друга людей разных религий и национальностей, Центристская партия в очередной раз подрывает безопасность Эстонии. Вопрос в том, благодаря ли собственной мудрости или внешнему влиянию.
Риск остаться вне Европы
Я понимаю, почему Центристская партия ведет себя таким образом. Последние исследования показывают, что партия может потерять свой мандат на выборах в Европарламент. Это означает еще одну значительную потерю для них. Под руководством Кылварта партия испытывает кризисную ситуацию. Доверие избирателей и большинства депутатов Рийгикогу, а также власть в столице потеряны. Но отчаянное положение партии не является оправданием политической риторики, цель которой - нагнетать напряженность в обществе, запугивать православных людей, живущих в Эстонии и маргинализировать русскоязычную общину.
Единственным способом для Центристской партии выйти из кризиса является смена лидера, который за короткий промежуток времени превратил одну из крупнейших политических партий Эстонии в маргинальную российскую партию. Конечно, это внутреннее дело партии, как они будут решать эту проблему.