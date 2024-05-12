Суперуспех: Карол Метс вместе со своим клубом пробился в Бундеслигу

Первые два гола гамбургского клуба забил английский нападающий Оладапо Афолаян, который был точен и на 7-й, и на 58-й минуте. Десять минут спустя немецкий игрок «Санкт-Паули» Марсель Хартель закрепил победу. Метс, присоединившийся к команде в январе прошлого года, снова вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

«Санкт-Паули» в последний раз играл в высшей лиге чемпионата Германии, или Бундеслиге, в сезоне 2010/11, когда команда набрала всего 29 очков и финишировали последней.

Последний тур чемпионата первой лиги пройдет в следующее воскресенье, и «Санкт-Паули» сыграет на выезде с идущим предпоследним клубом «Веен», с которым незадолго до Рождества команда Метса сыграла дома вничью 1:1. Если команде эстонского футболиста удастся выиграть матч, клуб впервые выиграет чемпионат в немецкой первой лиге. Вторыми в этом турнире игроки команды финишировали трижды в истории. При этом шанс занять первое место есть и в случае поражения, но при этом клуб «Хольштайн» из Киля, также уже вышедший в Бундеслигу, должен уступить на выезде «Ганноверу», идущему шестым в таблице.