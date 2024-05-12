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В тяжелом ДТП в Харьюмаа пострадал шестилетний ребенок

Postimees
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Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото. Фото: Arved Breidaks

Сегодня днем в волости Раэ в Харьюмаа было зафиксировано серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором получили травмы водитель и шестилетний ребенок. Они находились в автомобиле, врезавшемся в бетонную стену.

Перевод: Павел Соболев

По данным Департамента полиции и погранохраны, сегодня около 16.20 в деревне Юлейыэ в волости Раэ имело место серьезное дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль, которым управлял 33-летний мужчина, вылетел с дороги, перевернулся через крышу и врезался в бетонную стену.

Помимо водителя в машине находился еще и шестилетний ребенок. В результате аварии они получили травмы. Скорая помощь доставила их в больницу.

Водитель был трезв.

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