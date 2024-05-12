В тяжелом ДТП в Харьюмаа пострадал шестилетний ребенок

По данным Департамента полиции и погранохраны, сегодня около 16.20 в деревне Юлейыэ в волости Раэ имело место серьезное дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль, которым управлял 33-летний мужчина, вылетел с дороги, перевернулся через крышу и врезался в бетонную стену.