Сегодня днем в волости Раэ в Харьюмаа было зафиксировано серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором получили травмы водитель и шестилетний ребенок. Они находились в автомобиле, врезавшемся в бетонную стену.
В тяжелом ДТП в Харьюмаа пострадал шестилетний ребенок
Перевод: Павел Соболев
По данным Департамента полиции и погранохраны, сегодня около 16.20 в деревне Юлейыэ в волости Раэ имело место серьезное дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль, которым управлял 33-летний мужчина, вылетел с дороги, перевернулся через крышу и врезался в бетонную стену.
Помимо водителя в машине находился еще и шестилетний ребенок. В результате аварии они получили травмы. Скорая помощь доставила их в больницу.
Водитель был трезв.