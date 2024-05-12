В эстонской ценовой зоне биржи электроэнергии Nord Pool цена на электроэнергию особенно сильно возрастает в понедельник утром. Цена вырастет на целых 206,2 процента по сравнению с воскресеньем до 122,61 евро за мегаватт-час.
Для подписчиков
ГРАФИК ⟩ Завтра на бирже электроэнергии произойдет дикий рост цен
C семи до восьми часов утра биржевая цена электроэнергии в Эстонии составляет 397,98 евро за мегаватт-час. Самая дешевая электроэнергия приходится на период с 3 до 4 часов ночи, когда цена упадает до 25,96 евро за мегаватт-час.