Летная гавань, которая была закрыта с начала года из-за ремонтных работ, снова открыта для посетителей с воскресенья.
ФОТО ⟩ Летная гавань вновь открыла свои двери в День матери, причем с обновленной экспозицией
Перевод: Павел Соболев
«Некоторые люди заходят и видят, что все как и было: подводная лодка на месте, трап на месте, корабли подвешены так же. Но что-то все же изменилось: пол посвежее, за кораблем «Маасилинна» появилось что-то новое, исчезли многие пушки», - перечислил новшества директор Морского музея Урмас Дрезен.
Он добавил, что, с одной стороны, хорошо, если старые посетители узнают старые и знакомые экспонаты. «Особенно это касается подводной лодки, которая четыре с половиной месяца находилась здесь в полном одиночестве. Теперь же люди толпятся и внутри, и снаружи. Тот, кто начнет смотреть основательнее, обнаружит, что добавлен целый этаж морской войны, целая зона морской авиации, морских спасательных работ, подводной археологии, охраны морской среды. Комнаты для занятий также совершенно новые. Итак, произошли существенные изменения. Конечно, это несравнимо с тем, что было 12 лет назад, когда рушились ангары», - сказал Дрезен.
Он признал, что по сравнению с первыми днями работы сейчас отчасти все было намного проще, поскольку уже не было необходимости спасать здание от разрушения. Однако все это сейчас нужно было сделать за несколько месяцев, и неизвестно, сколько именно экспонатов пришлось вывезти из ангаров, чтобы обновить пол. Но когда пол удалось обновить вовремя, все сразу стало проще.
«Я рад, что то, что мы планировали, удалось осуществить. Но в будущем сюда добавится еще кое-что, потому что ни один музей даже со своей основной экспозицией не может быть постоянно полностью готовым. Музей со временем должен обновляться, его постоянная экспозиция должна обновляться. И теперь мы также можем сказать, что в начале осени на той же территории, которая сейчас так приятно велика и пуста, появится новая большая выставка о знаменитых моряках», - сказал Дрезен в ходе вступительной речи.
Глава музея сначала познакомил Postimees с западной стороной ангаров, где все изменилось после кораблекрушения «Маасилинна». «Учебная комната уже не на старом месте, но, во-первых, она была в неправильном месте, во-вторых, во временном, в-третьих, она была некрасивая. Вместо этого теперь по другую сторону ангаров появились новые помещения для морских форумов и других мероприятий. Там, где раньше был учебный класс, теперь находится морской спасательный район «Mayday, Mayday, Mayday!». Здесь также есть возможность подойти к спасательному плоту и на мгновение почувствовать себя в такой неопределенной ситуации, ведь пол спасательного плота трясется. Это совершенно новая вещь, как и весь наш западный район», - сказал Дрезен.
Позади корабля «Маасилинна» появились экраны, обновлено отображение объектов вокруг него. Рядом с судном находится отдел подводной археологии, который при взгляде сверху создает впечатление одного большого корабля, разбитого на три части под водой. «Экспозиция размещена в разных частях затонувшего корабля. И дальше появляется детская зона, которой раньше не было».
Она поможет тем взрослым, которые, возможно, захотят немного побольше углубиться в контент, предлагаемый на экранах. Они могут оставить детей бегать по зоне для малышей, а сами спокойно исследовать экспозицию. «Далее идет морской заповедник или, так сказать, торговый центр Балтийского моря, который показывает, как при покупке различных продуктов питания и прочего можно учитывать такую цель, чтобы море было сохранено», - сказал Дрезен.
Орудийная платформа на восточной стороне ангаров теперь имеет всего пять орудий, что соответствует более раннему периоду и истории эстонских военно-морских сил. На восточной стороне также появятся новые помещения, которые уже не являются временными. Меньшая комната для занятий в настоящее время используется как детская мастерская, большая комната имеет хорошую звукоизоляцию, и в будущем здесь будут проводиться морские форумы.
На орудийной сцене нашла свое место и модель тральщика (эсминца) «Вамбола» с яркой историей.
Автор модели - Энно Таливеэ, также прошедший военную службу на борту «Вамбола». Раньше в музее временно выставлялся макет этого судна, но теперь он нашел место в основной экспозиции. Тыну Таливеэ, сын создателя макета, рассказал, что сделать такую большую модель корабля было непросто, и его отцу потребовалось на это три года. А во время мартовской бомбардировки прикрепленная к стене модель упала и потребовала ремонта.
«Флаг на корме корабля не совсем оригинален. У папы дома в альбоме был нужный флаг. Он также передал его Морскому музею, но он был в таком плохом состоянии, что с него сделали точную копию», - рассказал Тыну Таливеэ. В советское время, когда музей покупал у Таливеэ модель, флага там, конечно, не было. «Он был куплен то ли в 1977, то ли в 1978 году, и отцу заплатили за него тысячу рублей. С одной стороны, это были довольно большие деньги для того времени. Но на изготовление модели у моего отца ушло три года. Сейчас здесь этого не видно, но папа заказал из Германии маленькие лампочки размером с жемчужину. Когда они были включены, модель выглядела особенно великолепно. А пушки и другие детали он вырезал вручную долотом», - вспоминает сын мастера.
Чертежи корабля были получены от капитана «Вамбола». В то время такого рода сведения вообще еще были засекречены, но капитан настолько доверял мастеру, что передал ему чертежи для изготовления модели.