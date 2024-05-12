ФОТО Летная гавань вновь открыла свои двери в День матери, причем с обновленной экспозицией

Орудийная платформа на восточной стороне ангаров теперь имеет всего пять орудий, что соответствует более раннему периоду и истории эстонских военно-морских сил. На восточной стороне также появятся новые помещения, которые уже не являются временными. Меньшая комната для занятий в настоящее время используется как детская мастерская, большая комната имеет хорошую звукоизоляцию, и в будущем здесь будут проводиться морские форумы.

Автор модели - Энно Таливеэ, также прошедший военную службу на борту «Вамбола». Раньше в музее временно выставлялся макет этого судна, но теперь он нашел место в основной экспозиции. Тыну Таливеэ, сын создателя макета, рассказал, что сделать такую ​​большую модель корабля было непросто, и его отцу потребовалось на это три года. А во время мартовской бомбардировки прикрепленная к стене модель упала и потребовала ремонта.

«Флаг на корме корабля не совсем оригинален. У папы дома в альбоме был нужный флаг. Он также передал его Морскому музею, но он был в таком плохом состоянии, что с него сделали точную копию», - рассказал Тыну Таливеэ. В советское время, когда музей покупал у Таливеэ модель, флага там, конечно, не было. «Он был куплен то ли в 1977, то ли в 1978 году, и отцу заплатили за него тысячу рублей. С одной стороны, это были довольно большие деньги для того времени. Но на изготовление модели у моего отца ушло три года. Сейчас здесь этого не видно, но папа заказал из Германии маленькие лампочки размером с жемчужину. Когда они были включены, модель выглядела особенно великолепно. А пушки и другие детали он вырезал вручную долотом», - вспоминает сын мастера.