ФОТО Министр обороны Ханно Певкур посетил учения «Весенний шторм»

Перевод: Павел Соболев

Министр получил обзор сценария и ситуации учений, а также ожидаемых мероприятий. Кроме того, представители армии Великобритании и посольства Великобритании встретились на аэродроме Килтси, наблюдая за завершением переброски подразделений армии Великобритании в Эстонию.

По словам министра обороны, учения пока успешны благодаря вкладу работодателей и резервистов. «Учения «Весенний шторм» - лучшая возможность попрактиковаться в оборонительной готовности, чтобы мы всегда были готовы отстаивать независимость Эстонии. Возможность отточить и улучшить сотрудничество с союзниками также чрезвычайно важна, - заявил министр обороны Ханно Певкур. - Огромное спасибо всем участникам, чья мотивация высока, а также их близким и работодателям, без поддержки которых это, конечно, было бы невозможно».

В ходе поездки министр обороны Певкур посетил части Ляэнеского округа сухопутной обороны Кайтселийта в Эаметса и бойцов боевой группы союзников НАТО, несущих службу в Эстонии. Также был посещен командный состав учений «Весенний шторм», где с деятельностью подразделений министра ознакомил полковник Майт Мюрисепп, являющийся командиром дивизии.