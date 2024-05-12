В воскресенье министр обороны Ханно Певкур вместе с заместителем командующего Силами обороны бригадным генералом Андрусом Мерило посетили учения «Весенний шторм», где встретились с союзниками, резервистами и бойцами Кайтселийта, готовящимися к предстоящим учебным боям в Пярнумаа.
ФОТО ⟩ Министр обороны Ханно Певкур посетил учения «Весенний шторм»
Перевод: Павел Соболев
Министр получил обзор сценария и ситуации учений, а также ожидаемых мероприятий. Кроме того, представители армии Великобритании и посольства Великобритании встретились на аэродроме Килтси, наблюдая за завершением переброски подразделений армии Великобритании в Эстонию.
По словам министра обороны, учения пока успешны благодаря вкладу работодателей и резервистов. «Учения «Весенний шторм» - лучшая возможность попрактиковаться в оборонительной готовности, чтобы мы всегда были готовы отстаивать независимость Эстонии. Возможность отточить и улучшить сотрудничество с союзниками также чрезвычайно важна, - заявил министр обороны Ханно Певкур. - Огромное спасибо всем участникам, чья мотивация высока, а также их близким и работодателям, без поддержки которых это, конечно, было бы невозможно».
В ходе поездки министр обороны Певкур посетил части Ляэнеского округа сухопутной обороны Кайтселийта в Эаметса и бойцов боевой группы союзников НАТО, несущих службу в Эстонии. Также был посещен командный состав учений «Весенний шторм», где с деятельностью подразделений министра ознакомил полковник Майт Мюрисепп, являющийся командиром дивизии.
«Учения «Весенний шторм» достигли своей обычной очень активной фазы, в ходе которой у нас вновь есть прекрасная возможность повысить нашу уверенность в себе в сотрудничестве с нашими союзниками и отработать боевые действия под командованием Эстонской дивизии, - заявил бригадный генерал Андрус Мерило, заместитель командующего Силами обороны. - Сегодня дивизия уже превратилась в настоящую дивизию, к которой можно относиться очень серьезно, которая может вести боевые действия во всех сферах на эстонской земле и в международных масштабах».
В учениях «Весенний шторм» задействованы сухопутные, военно-воздушные и военно-морские силы. В маневрах участвуют штаб Эстонской дивизии, 1-я и 2-я эстонские пехотные бригады, тыловая служба, командование киберобороны и другие подразделения Сил обороны и Кайтселийта. Представлена как боевая группа НАТО в Эстонии, так и соединения союзников и стран-партнеров, которые приехали в страну специально для участия в маневрах. В общей сложности задействовано около 14 000 бойцов.
В зоне проведения учений будут проходить учебные бои, а на дорогах можно будет встретить много военной техники. Силы обороны просят участников дорожного движения быть бдительными и учитывать, что преодоление привычных маршрутов может занимать больше времени, чем обычно.
Крупнейшими ежегодными учениями Сил обороны «Весенний шторм» руководит Эстонская дивизия. В ходе маневров отрабатывается планирование и проведение военных операций, также улучшается взаимодействие между местными и иностранными подразделениями. В учениях участвуют как кадровые военные, так и военнослужащие срочной службы, резервисты, добровольцы Кайтселийта и солдаты союзников.
«Весенний шторм» является частью серии учений НАТО Steadfast Defender 2024 - крупнейших маневров альянса за последние десятилетия. С января по июль 2024 года, в учениях примут участие около 90 000 военнослужащих из 32 стран НАТО. Маневры учитывают утвержденные региональные планы НАТО по защите союзников.