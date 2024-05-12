Израильская армия активизирует операции на юге Газы и призывает десятки тысяч жителей Рафаха эвакуироваться

«Я думаю, что Америка и Великобритания находятся в совершенно разной ситуации, - сказал Кэмерон в интервью Sky News. - Соединенные Штаты - крупный государственный поставщик оружия для Израиля, включая 1000-фунтовые бомбы и все остальное. Великобритания обеспечивает менее 1% импорта израильского оружия и не является государственным поставщиком. У нас есть система лицензирования, и эти лицензии могут быть пересмотрены, если окажется, что существует серьезный риск серьезного международного нарушения прав человека».

В пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что надеется преодолеть разногласия с Байденом, но пообещал продолжать наступление на Рафах, где, по данным разведки, находится четыре батальона ХАМАС, а также местное руководство группировки.

Нетаньяху и Байден. Фото: AFP

Между тем близкая администрации Байдена газета Washington Post сообщает, что Белый дом предложил Израилю разведывательную информацию, в том числе данные о местонахождении лидеров ХАМАС и скрытых туннелях, в обмен на сворачивание военной операции в Рафахе.

Как пишет газета, в ходе секретных переговоров американские официальные лица также предложили Израилю помощь в развертывании палаточных городков, доставке еды, воды и лекарств, чтобы эвакуированные из Рафаха палестинцы могли разместиться в них в нормальных условиях.

Издание утверждает, что эти предложения делались на протяжении нескольких недель.

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