Израиль заявил, что продолжит запланированные операции в Рафахе, несмотря на предупреждения США и других союзников о том, что наземное наступление может привести к массовым жертвам среди гражданского населения и гуманитарному кризису.
Израильская армия активизирует операции на юге Газы и призывает десятки тысяч жителей Рафаха эвакуироваться
Израиль активизирует военные операции на юге Газы и поэтому отдал распоряжение еще десяткам тысяч палестинцев покинуть расположенный близ египетской границы город Рафах.
Сбрасываемые с воздуха листовки и сообщения в социальных сетях призывают жителей восточных районов города направиться в Аль-Маваси - прибрежный район, который Израиль называет «расширенной гуманитарной зоной».
Израиль заявил, что продолжит запланированные операции в Рафахе, несмотря на предупреждения США и других союзников о том, что наземное наступление может привести к дальнейшим жертвам среди гражданского населения и гуманитарному кризису.
В субботу президент США Джо Байден заявил, что прекращение огня в Газе возможно уже хоть завтра, если ХАМАС освободит удерживаемых группировкой заложников.
По израильским данным, 128 человек остаются в заложниках ХАМАС, 36 из них предположительно погибли.
Агентство AFP со ссылкой на очевидцев сообщило об авиаударах, нанесенных в ранние часы воскресенья в районе контрольно-пропускного пункта «Рафах» на египетской границе.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в социальной сети X, что в течение последних суток войска вели прямые боевые столкновения с боевиками ХАМАС в Рафахе. По данным ЦАХАЛ, в этом районе солдаты обнаружили несколько подземных туннелей, используемых боевиками.
За прошедший день по всей территории сектора Газа были нанесены десятки авиаударов. В субботу вечером ЦАХАЛ заявил, что «наносит удары по террористическим целям ХАМАС в районе Джабалии», на северной оконечности сектора Газа.
По сообщениям израильских СМИ, ночью ХАМАС выпустил серию ракет по портовому городу Ашкелон, расположенному в 10 км к северу от границы с сектором Газа.
По данным газеты Times of Israel, три человека получили легкие ранения - одна из ракет попала прямиком в их дом.
Поставки оружия
Планы Израиля распространить свое наземное наступление на южную часть сектора Газа, где сотни тысяч палестинцев скрываются от боевых действий в других частях анклава, вызвали озабоченность международного сообщества.
На прошлой неделе президент Байден заявил, что США не будут поставлять Израилю тяжелое вооружение, которое может быть использовано в крупном наступлении на Рафах. Он также остановил поставки авиабомб, используемых израильтянами для ударов по подземным тоннелям исламистов, подчас расположенным на большой глубине.
В интервью CNN Байден сказал, что Америка продолжит поставлять Израилю оружие, необходимое для самообороны, включая ракеты-перехватчики для системы ПВО «Железный купол».
Однако Байден предупредил, что Вашингтон не будет поддерживать Израиль, если тот продолжит военные операции в населенных пунктах на юге Газы.
Госдепартамент США выпустил доклад, согласно которому «есть основания полагать», что поставляемое американцами оружие использовалось «несовместимым образом» с обязательствами Израиля, но при этом США не располагают полной информацией для оценки ситуации, из чего делается вывод, что поставки могут продолжаться.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил в воскресенье, что немедленное эмбарго на поставку Великобританией оружия Израилю не стало бы мудрым решением.
«Я думаю, что Америка и Великобритания находятся в совершенно разной ситуации, - сказал Кэмерон в интервью Sky News. - Соединенные Штаты - крупный государственный поставщик оружия для Израиля, включая 1000-фунтовые бомбы и все остальное. Великобритания обеспечивает менее 1% импорта израильского оружия и не является государственным поставщиком. У нас есть система лицензирования, и эти лицензии могут быть пересмотрены, если окажется, что существует серьезный риск серьезного международного нарушения прав человека».
В пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что надеется преодолеть разногласия с Байденом, но пообещал продолжать наступление на Рафах, где, по данным разведки, находится четыре батальона ХАМАС, а также местное руководство группировки.
Между тем близкая администрации Байдена газета Washington Post сообщает, что Белый дом предложил Израилю разведывательную информацию, в том числе данные о местонахождении лидеров ХАМАС и скрытых туннелях, в обмен на сворачивание военной операции в Рафахе.
Как пишет газета, в ходе секретных переговоров американские официальные лица также предложили Израилю помощь в развертывании палаточных городков, доставке еды, воды и лекарств, чтобы эвакуированные из Рафаха палестинцы могли разместиться в них в нормальных условиях.
Издание утверждает, что эти предложения делались на протяжении нескольких недель.
Политическое решение
По словам Аарона Дэвида Миллера, бывшего аналитика Госдепартамента и ветерана ближневосточных мирных переговоров, с начала войны Байден оказался в политическом тупике: его собственная Демократическая партия глубоко разделилась по вопросу о ситуации в Газе и помощи Израилю, в то время как соперники-республиканцы демонстрируют в этом вопросе практически полное единство, всецело выступая в поддержку Израиля.
Миллер, много лет консультировавший администрации, в которых работал Байден, считает, что президент также хочет избежать кризиса в отношениях с Египтом. По его словам, существует также риск, что штурм Рафаха вызовет еще больший раскол в Демократической партии.
«Так что он послал сигнал», - утверждает Миллер.
Республиканцы тоже недовольны решением Байдена о приостановке поставок оружия Израилю.
«Я думаю, что эта пауза абсолютно возмутительна, - сказал сенатор Пит Рикеттс. - Президент совершенно не вправе так поступать».
Другой сенатор-республиканец, Джон Баррассо, сказал, что Израиль имеет право «делать то, что считает нужным, чтобы защитить свой суверенитет».
По его мнению, поступок Байдена демонстрирует слабость президента.
Некоторые израильские комментаторы высказывают опасения, что решение Байдена поставит под угрозу переговоры об освобождении заложников: любая попытка размыть угрозу неотвратимого штурма Рафаха будет на руку ХАМАС.
Вопрос о возможной паузе в поставках вооружений имеет главным образом политическое значение.
Полковник Джо Бучино, высокопоставленный офицер американского военного командования на Ближнем Востоке Centcom, отмечает, что израильские военные могут «сравнять с землей» Рафах с помощью тех боеприпасов, которые у них уже есть.
Вашингтон оказывает Израилю военную помощь в размере 3,8 млрд долларов в год. Недавно Конгресс добавил к этой сумме еще 17 млрд долларов на вооружение и оборонные системы - в общей сложности Израиль является крупнейшим в мире получателем американской военной помощи.
Полковник Буччино считает, что пауза в поставках не будет иметь особого значения для штурма Рафаха.
Ситуация в Газе
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в воскресенье на открытии конференции в Кувейте, организованной Международной исламской благотворительной организацией (IICO) и организацией ООН по координации гуманитарной деятельности, призвал к немедленному прекращению войны между Израилем и ХАМАС, возвращению заложников и «резкому наращиванию» гуманитарной помощи на осажденную палестинскую территорию.
Благотворительная организация Oxfam, требующая от правительства Британии прекратить продажу оружия Израилю и добиться от его властей заключения перманентного мира, заявила, что на юге анклава нет действующих больниц, а поставки помощи крайне ограничены.
Израиль, в свою очередь, утверждает, что не ограничивает поставки гуманитарной помощи в Газу, но что ее распределение внутри анклава прочно контролирует ХАМАС.
Крупнейшую из трех частично функционирующих больниц Рафаха, Абу Юсеф аль-Наджар, пришлось спешно оставить на следующий день после того, как персонал получил приказ об эвакуации, а поблизости начались бои.
Агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР) также выразило обеспокоенность условиями в лагере Аль-Маваси, куда Израиль призывает палестинцев эвакуироваться.
Сэм Роуз из БАПОР рассказал Би-би-си, что в этом районе практически нет условий для того количества людей, которых туда отправляют.
«Люди живут в лачугах, в палатках на обочине песчаной пляжной дороги. Здесь очень сложно с точки зрения предоставления услуг. Нет водопроводных сетей, нет инфраструктуры, канализации, санитарии», - сказал он.
Израиль начал военную кампанию в Газе с целью уничтожить ХАМАС в ответ на нападение группировки на юг Израиля 7 октября, в ходе которого, по данным израильских властей, погибли около 1200 человек и еще 252 были взяты в заложники.
С тех пор, по утверждению палестинского министерства здравоохранения, подконтрольного ХАМАС, в Газе погибло более порядка 35 тыс. человек.