Архиепископ ЭЕЛЦ Урмас Вийлма: каждому приходу стоит иметь свой антикризисный план

Перевод: Павел Соболев

Вийлма рассказал, что капелланы Арвед Оллино и Ханно Сакс пришли проверить, все ли в порядке с архиепископом и его семьей. Конечно, мужчины также и поговорили.

«Мы обсуждали, как привлечь больше церковников, особенно духовенства, к деятельности Кайтселийта. Кроме того, мы обсудили, сколько приходов уже разработали антикризисный план, чтобы лучше подготовиться к неожиданностям», - сказала Виилма.

Архиепископ рассказал, что после этого мужчины разошлись со словами молитвы и благословения, чтобы выполнить свои следующие задачи во время «Весенннего шторма».

«После этого визита мое сердце было утешено и моя душа была счастлива. С помощью Божией и таких людей мы точно защищены, если сами больше делаем для благополучия и для безопасности себя, а также безопасности ближних. Небольшой антикризисный план должен быть у каждого прихода и общины», - указал Вийлма.