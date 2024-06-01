Вне зависимости от вероисповедания, у каждого из нас есть свои святыни – места силы, куда хочется возвращаться снова и снова. В зависимости от предпочтений (и финансовых возможностей) это может быть буддистcкий храм Ват Ронг Кхун, Капитолийская волчица или любая другая туристическая мекка, коими кишат часто публикуемые в глянце списки «топ-50 мест, который должен посетить каждый».
Место силы в Старом городе: кинотеатр Sõprus
Около шести лет назад я захотела найти себе хотя бы одно подобное место силы в Таллинне. Выбор пал на Старый город: всегда по пути и наверняка не снесут. Может, в параллельной вселенной мой выбор пал бы на Сад датского короля (если бы не оградили забором спуск на крышу) или скульптуру Трубочиста (если бы не ее близость к так называемому Бермудскому треугольнику), но ни там, ни там не было обитых красным бархатом кресел с поднимающимися (чтобы сидеть в обнимку) подлокотниками.
Так в моей жизни появился старейший репертуарный кинотеатр Таллинна.
А как кинотеатр появился в Таллинне?
7 мая 1945 года в Москве был издан приказ о создании образцовых кинотеатров. В 1948 году было принято решение о строительстве кинотеатра с тремя залами. Позже количество залов было сокращено до двух.
Проектирование нового кинотеатра на месте разрушенных в 1944 году зданий проходило в 1950-1952 годах: изогнутый экстерьер и колоннаду, зрительные залы на 400 мест, их расположение, расположение фойе и лестницы разработал архитектор Фридрих Вендах. Позднее его работу продолжили Ильмар Лааси, Пеэтер Тарвас и Август Вольберг.
Первоначально кинотеатр предлагалось назвать «Ленинград» или «Спартак». Однако из-за потеплевших отношений между Китайской Народной Республикой и Советским Союзом он получил название «Sõprus» (эст. «дружба» - прим. ред.).
15 мая 1955 года кинотеатр был открыт фильмом «Михаил Ломоносов» (режиссеры Александр Иванов и Михаил Шапиро - прим. Е.О.), посвященным 200-летию Московского университета.
В 1995 году из-за экономических трудностей второй кинозал был закрыт, и в здание переехали ночной клуб и казино. Произошла большая перестройка, и здание кинотеатра стало развлекательным центром с несколькими отдельными помещениями. Ночной клуб и бары продолжают работать в помещении кинотеатра до сегодняшнего дня, и в качестве кинотеатра функционирует только один зал, вход в который находится с боковой стороны здания.
В 2004 году Sõprus был вновь открыт как кинотеатр артхаусных фильмов под управлением «Таллиннфильм» (AS Tallinnfilm). В конце 2009 года киноленты студии начали показывать в кинотеатре Artis, а постоянный показ фильмов в Sõprus прекратился. С начала 2010 года за управление кинотеатром отвечает МТÜ Must Käsi.
«Ради всего святого!»
Однако интерьер, включающий в себя кресла с откидывающимися подлокотниками – это еще не все. Потому что в зале есть еще и бар. Ладно-ладно. На самом деле, больше всего в старейшем кинотеатре Эстонии меня восхищает внимание к деталям и креативность нынешних работников.
Например, хоть это нигде и не афишируется, но в Sõprus действуют физические (бумажные) карты лояльности: за каждый купленный на сеанс билет на кассе ставят штамп, благодаря чему каждый шестой фильм можно посмотреть бесплатно. Помимо этого, каждый четверг в кинотеатре проходит «Neljaka neljapäev», когда любой может купить билет на идущий в этот день фильм всего за четыре евро. Для студента, которым я и являлась, когда начала приходить в Sõprus, чтобы отвлечься и на пару часов погрузиться в жизнь персонажа киноленты, это многое значит. Впрочем, то, что ни одна из двух упомянутых акций – даже с учетом инфляции – не перестала действовать, вселяет в меня некоторую надежду и сейчас.
Открытием последних лет для меня стала постоянная спецпрограмма «Püha Sõprus» (эст. püha – «святой» - прим. ред.). Она представляет собой серию эксклюзивных вечерних кинопоказов по воскресеньям. Каждый месяц в году имеет свою уникальную тематику, предлагая зрителям разнообразие жанров и стилей. Например, в феврале обычно показываются романтические фильмы, идеально подходящие для просмотра в преддверии Дня Святого Валентина. В марте – видимо, в качестве метафоры окончания зимы и наступления весны – гурманам предлагается подборка классических черно-белых фильмов, а в октябре – в честь Хэллоуина – в фокусе всегда лучшие фильмы ужасов. Помимо этого, программа может включать в себя ретроспективы работ известных режиссеров и тематические подборки фильмов, посвященных важным историческим событиям или знаменитым личностям кино.
Подытоживая, хочется пожелать всем найти свое собственное место силы, святыню или островок стабильности – и не переставать очаровываться им вновь и вновь.