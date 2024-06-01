Место силы в Старом городе: кинотеатр Sõprus

В 1995 году из-за экономических трудностей второй кинозал был закрыт, и в здание переехали ночной клуб и казино. Произошла большая перестройка, и здание кинотеатра стало развлекательным центром с несколькими отдельными помещениями. Ночной клуб и бары продолжают работать в помещении кинотеатра до сегодняшнего дня, и в качестве кинотеатра функционирует только один зал, вход в который находится с боковой стороны здания.

В 2004 году Sõprus был вновь открыт как кинотеатр артхаусных фильмов под управлением «Таллиннфильм» (AS Tallinnfilm). В конце 2009 года киноленты студии начали показывать в кинотеатре Artis, а постоянный показ фильмов в Sõprus прекратился. С начала 2010 года за управление кинотеатром отвечает МТÜ Must Käsi.

«Ради всего святого!»

Однако интерьер, включающий в себя кресла с откидывающимися подлокотниками – это еще не все. Потому что в зале есть еще и бар. Ладно-ладно. На самом деле, больше всего в старейшем кинотеатре Эстонии меня восхищает внимание к деталям и креативность нынешних работников.