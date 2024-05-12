ВИДЕО Невероятно: сборная Латвии забросила победную шайбу в матче чемпионата мира на предпоследней секунде овертайма

Чемпионат мира по хоккею начался для сборной Латвии непросто. Вчера сборная Латвии лишь в овертайме выиграла у Польши, а сегодня латвийские игроки смогли забросить победную шайбу в ворота сборной Франции и вовсе за 1,8 секунды до конца дополнительного времени.