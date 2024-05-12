Чемпионат мира по хоккею начался для сборной Латвии непросто. Вчера сборная Латвии лишь в овертайме выиграла у Польши, а сегодня латвийские игроки смогли забросить победную шайбу в ворота сборной Франции и вовсе за 1,8 секунды до конца дополнительного времени.
ВИДЕО ⟩ Невероятно: сборная Латвии забросила победную шайбу в матче чемпионата мира на предпоследней секунде овертайма
Перевод: Павел Соболев
Французы вышли вперед на 16-й минуте, когда Стефан Да Коста, зарабатывающий на жизнь в России, смог переиграть латвийского вратаря Элвиса Мерзликинса. У французов было в этот момент численное преимущество.
Следующего гола пришлось ждать до начала третьего периода, когда Родриго Абольс сравнял счет. В середине третьего периода Робертс Букартс вывел Латвию вперед при игре в численном превосходстве, но спустя пять минут Пьер-Эдуар Бельмар сделал счет 2:2.
Капитан Каспарс Даугавиньш стал героем сборной Латвии в овертайме, сделав счет 3:2 за 1,8 секунды до сирены. Даугавиньш забросил решающую шайбу и в матче Латвии с Польшей.
🚨THE CAPTAIN BEATS THE BUZZER DOES IT AGAIN! 🎉#LATFRA#MensWorlds @lhf_lv pic.twitter.com/u3VGMt6QSw— IIHF (@IIHFHockey) May 12, 2024