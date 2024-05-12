Стартующий 13 мая месяц охраны природы будет посвящен устранению нанесенного ущерба

Восстановление природы также означает экологическое восстановление истощенных территорий горнодобычи, увеличение богатства городской жизни, диверсификацию сельскохозяйственных ландшафтов, сокращение и смягчение воздействия пестицидов и питательных веществ, вытекающих из сельского хозяйства, в общем, любой активный или пассивный подход, который помогает улучшить состояние окружающей среды Эстонии, ее экосистем и видов.

Нарушенный в результате деятельности человека естественный водный режим водно-болотных угодий сейчас восстановлен уже примерно на 20 000 гектаров в различных болотных сообществах, в том числе более чем на 2000 гектаров заброшенных торфяников. В Эстонии используется около 42 000 гектаров культурно-исторических земель, и создана устойчивая система выращивания, обеспечивающая работой более тысячи сельских жителей и предприятий.

«В понедельник мы торжественно откроем в Таллиннском ботаническом саду месяц охраны природы, посвященный восстановлению счастья природы, где отметим наших защитников природы, вручим молодежи знаки за охраны природы, вручим премии за охрану природы, а также премию за дело жизни в области охраны природы - награду имени Ээрика Кумара», - сообщило Министерство окружающей среды.

Традиционно во время месяца охраны природы в сотрудничестве с экологическими объединениями, туристическими обществами, музеями, разработчиками природного туризма, ботаническими садами, Таллиннским зоопарком и рядом других партнеров проводится множество мероприятий, связанных с природой, таких как слушание утреннего пения птиц, походы, работы по благоустройству и ​​конкурсы.

Предстоящая Ночь музеев, в которой, в частности, принимают участие музеи природы, также вписывается в месяц охраны природы. Под эгидой Музея природы и Ботанического сада Тартуского университета с 5 по 15 июня состоится еще один фестиваль природы, который приглашает вас заметить и оценить природу в городском пространстве. В рамках фестиваля также пройдет всеэстонский марафон наблюдения за природой, который побудит вас исследовать и описывать богатство жизни вокруг вашего дома.