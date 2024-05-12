Подобно тому, как ООН объявила это десятилетие десятилетием восстановления природы в мире, тема месяца охраны природы, который вот-вот начнется в Эстонии, звучит нынче как «Возвращение природы».
Стартующий 13 мая месяц охраны природы будет посвящен устранению нанесенного ущерба
Перевод: Павел Соболев
В рамках объявленного ООН десятилетия восстановления природы, помимо защиты окружающей среды, активное внимание уделяется тем факторам, которые наносят вред экосистемам и видам. По сообщению Министерства климата, месяц охраны природы будет посвящен также и представлению возможностей смягчения ущерба, нанесенного природе в Эстонии, а именно - восстановления природы. Загрязнение, изменение экологических условий экосистем, фрагментация, изоляция и разрушение мест обитаний - эти виды деятельности имеют долгосрочные последствия для природы, которые, если их не смягчить, не улучшат судьбу большого числа видов.
«В адаптации к изменению климата ключевое значение имеют хорошее состояние экосистем, богатая жизнью природа и разнообразная среда обитания, - заявил министр климата Кристен Михал. - Чтобы обеспечить это, наш набор инструментов по охране природы должен быть разнообразным и отвечать потребностям. Защита природы помогает сохранить существующие ценности, а реставрация помогает вернуть природу туда, где из-за нас ее собственная рука начала плохо работать».
Эстония накопила большой опыт и знания по необходимым мероприятиям, которые помогают улучшить состояние экосистем и видов. Восстановление и поддержание исторических лугов отодвинуло огромное количество видов, связанных с лугами, от грани исчезновения, естественное восстановление поврежденных болот и водно-болотных угодий сохраняет воду в ландшафтах и обеспечивает среду обитания и возможности питания для многочисленных видов.
Удаление плотин на реках и повышение естественности условий необходимы для восстановления численности рыбы. Важные шаги были предприняты в Эстонии и по восстановлению среды обитания отдельных видов. Например, камышовая жаба, европейская норка, обыкновенная жемучужница относятся к охраняемым видам, активные действия по замедлению вымирания которых помогли создать подходящие условия для жизни не только именно им, но и десяткам других видов животных.
Восстановление природы также означает экологическое восстановление истощенных территорий горнодобычи, увеличение богатства городской жизни, диверсификацию сельскохозяйственных ландшафтов, сокращение и смягчение воздействия пестицидов и питательных веществ, вытекающих из сельского хозяйства, в общем, любой активный или пассивный подход, который помогает улучшить состояние окружающей среды Эстонии, ее экосистем и видов.
Нарушенный в результате деятельности человека естественный водный режим водно-болотных угодий сейчас восстановлен уже примерно на 20 000 гектаров в различных болотных сообществах, в том числе более чем на 2000 гектаров заброшенных торфяников. В Эстонии используется около 42 000 гектаров культурно-исторических земель, и создана устойчивая система выращивания, обеспечивающая работой более тысячи сельских жителей и предприятий.
«В понедельник мы торжественно откроем в Таллиннском ботаническом саду месяц охраны природы, посвященный восстановлению счастья природы, где отметим наших защитников природы, вручим молодежи знаки за охраны природы, вручим премии за охрану природы, а также премию за дело жизни в области охраны природы - награду имени Ээрика Кумара», - сообщило Министерство окружающей среды.
Традиционно во время месяца охраны природы в сотрудничестве с экологическими объединениями, туристическими обществами, музеями, разработчиками природного туризма, ботаническими садами, Таллиннским зоопарком и рядом других партнеров проводится множество мероприятий, связанных с природой, таких как слушание утреннего пения птиц, походы, работы по благоустройству и конкурсы.
Предстоящая Ночь музеев, в которой, в частности, принимают участие музеи природы, также вписывается в месяц охраны природы. Под эгидой Музея природы и Ботанического сада Тартуского университета с 5 по 15 июня состоится еще один фестиваль природы, который приглашает вас заметить и оценить природу в городском пространстве. В рамках фестиваля также пройдет всеэстонский марафон наблюдения за природой, который побудит вас исследовать и описывать богатство жизни вокруг вашего дома.