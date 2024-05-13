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ЕВРОДЕПУТАТ Свен Миксер: поворот огромного корабля требует стратегического терпения

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Свен Миксер.
Свен Миксер. Фото: Tairo Lutter
  • Депутаты Европарламента с тайнами не работают
  • В состав новой Еврокомиссии, вероятно, войдет уполномоченный по обороне
  • Напускной торжественности могло бы быть меньше, к ней сложно привыкнуть

Недавно Свен Миксер - бывший министр обороны и иностранных дел - удивил эстонскую публику своим писательским дебютом. Но мемуары политик с 25-летним стажем писать пока не собирается.

Перевод: Анита Авакова

За время его работы в эстонской политике, однако, произошло достаточно интересных событий. Тем более, Миксер принадлежит к той школе политиков, которые пишут и высказываются, когда им действительно есть что сказать по существу.

Как опытный политик, он ничего не исключает, говоря о своем будущем, но в интервью Postimees в начале апреля пояснил: «Самая большая сложность биографии политика заключается в том, что я не хочу писать ничего такого, что могло бы причинить неудобства людям, которые неизбежно станут героями такой книги».

Будучи членом Комитета по иностранным делам Европарламента, он часто контактирует со многими бывшими и будущими дипломатами, чья карьера или даже жизнь может оказаться под угрозой, если то, что они говорят конфиденциально и откровенно, попадет в поле зрения общественности.

«Только где-то в 1990-х годах стали появляться достойные трактовки о политической карте Ближнего Востока во время Первой мировой войны. Британские дипломатические каналы были засекречены в течение 75 лет, и в целях безопасности они ждали, пока на все наиболее чувствительные вопросы не сядет пыль», - говорит Миксер.

Но, к примеру, в отличие от министров обороны, евродепутаты фактически не вступают в контакт с секретной информацией, находящейся в распоряжении ЕС или НАТО, поскольку для работы такие материалы им просто не нужны.

В США стали предоставлять секретные документы более широкому кругу после терактов 11 сентября 2009, чтобы избежать допущенных ошибок. Однако, в конечном итоге, из-за неправильного использования и утечек время от времени это решение вызывает головную боль.

«Члены Европарламента не работают с тайнами», - заверил Миксер, добавив, что, как правило, работающие в Брюсселе евродепутаты вообще не имеют права доступа к особо секретной информации, поскольку представительские задачи можно успешно выполнять и без нее.

Свен Миксер в Таллинне.
Свен Миксер в Таллинне. Фото: Tairo Lutter

На вопрос, не имеет ли он как заместитель главы делегации Парламентской ассамблеи НАТО Европарламента доступ к секретной информации, Миксер ответил: «Нет. Нет такого, что есть разрешение соответствующего органа, а потом я иду и рассматриваю все ради интереса». Европарламент является лишь наблюдателем в Парламентской ассамблее НАТО.

Пятилетка кризисов

«Этот состав Европарламента существовал в период сплошных кризисов. В 2019 году были намечены четкие приоритеты в отношении зеленых или цифровых тем, но события, как обычно, перечеркнули все хорошие планы», - сказал Миксер.

Кризис, вызванный с коронавирусом, застопорил работу парламента, а также поставил перед Европой и остальным миром вопрос о том, как обеспечить непрерывность систем в ситуации, когда пандемия фактически препятствует мобильности людей и экономической активности в целом.

«Сразу после начала восстановления после пандемии Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, что, в свою очередь, вывело вопросы безопасности и европейской обороны на первый план, - сказал Миксер. - В целом это пятый год кризисов».

Доклады и выступления

Главный или теневой докладчик 10 докладов, касающихся реализации политики безопасности и обороны ЕС, ситуации в Грузии, предотвращения распространения ядерного оружия и оружия массового уничтожения.

В качестве члена подкомитета Комитета по иностранным делам он координировал позиции своей фракции по вопросам безопасности и обороны.

56 выступлений на пленарных заседаниях Европарламента в Страсбурге и Брюсселе.

После вторжения России в Украину возросло значение Комитета по безопасности и обороне, подкомитета Комитета по иностранным делам Европарламента, в котором Миксер, будучи координатором фракции социалистов, определял позицию своей фракции по вопросам помощи Украине и укрепления обороноспособности ЕС.

В то время как на тарелке членов Рийгикогу лежит сразу несколько различных законопроектов, и зачастую их рассматривают поверхностно, эстонские евродепутаты отвечают за масштабные вопросы, в которые нужно будет вкладываться в течение пяти лет.

В Европарламенте Миксер отвечал за реализацию политики ЕС в области безопасности и обороны, за анализ ситуации в Грузии и за доклады по ограничению ядерного оружия и разоружению.

Работа докладчика схожа с обязанностями докладчика, отвечающего за законопроект в Рийгикогу. Он руководит работой 705 членов Европарламента по формированию своей позиции по конкретному законопроекту ЕС, а также выступает в качестве официального представителя по данному вопросу.

«В следующем Европарламенте, вероятно, будет поднят вопрос о том, чтобы вопросами обороны занимался совершенно отдельный парламентский комитет, а в следующей Еврокомиссии, возможно, появится уполномоченный, занимающийся вопросами обороны», - прогнозирует Миксер, поскольку до сих пор военные операции и развитие потенциала входили в портфели разных комиссаров Еврокомиссии.

Однако право принятия решений по общей внешней политике и политике безопасности ЕС по-прежнему находится в основном в руках национальных правительств, а не Европарламента или Еврокомиссии. Тем не менее, Европарламент, как громкий рупор европейского электората, является незаменимой группой давления, способной преодолеть нежелание единогласия в Совете ЕС.

Свен Миксер на заседании Европарламента.
Свен Миксер на заседании Европарламента. Фото: Mathieu CUGNOT

По словам Миксера, в Брюсселе одной из самых сложных тем для него являлась Грузия: в последние годы она была сложным партнером для ЕС, но в итоге стала страной-кандидатом в члены ЕС наряду с Украиной и Молдовой.

По вопросам ядерного оружия политик из страны размером с Эстонию может высказаться только в Европарламенте, так как обычно это площадка крупных и мощных западных держав, таких как Франция, Великобритания и США.

«После обретения Эстонией независимости нашим национальным приоритетом стал вывод российских войск. В то же время Лондон, Париж и Вашингтон работали над тем, чтобы сотни ученых-ядерщиков и плохо сохранившиеся ядерные боеголовки, оставшиеся в России, не попали в Пакистан, Иран или Северную Корею», - сказал Миксер.

«На них лежала ответственность за то, чтобы остановить отправку Россией залежавшегося оружия массового уничтожения по всему миру», - добавил он.

После окончания холодной войны число государств, обладающих ядерным оружием, не увеличилось, но и прогресс в области ядерного разоружения не достигнут.

«Весь контроль над вооружениями по-прежнему строится на противостоянии двух крупных ядерных держав, и задача состоит в том, чтобы вовлечь в эти договорные отношения другие крупные державы, такие как Китай», - добавил Миксер.

Зарубежные командировки

В общей сложности 13 командировок, не связанных с работой в Эстонии или Страсбурге.

Наиболее важные: четыре командировки в Грузию (в 2019 и 2022 году), две в США (в 2019 и 2023 году) и одна в Украину (в 2023 году).

Меньше напускной торжественности

Свен Миксер - член влиятельной левоцентристской фракции в Европарламенте, где испанцы, немцы и итальянцы имеют самые большие национальные делегации.

Социалисты склонны отдавать предпочтение инструментам социальной политики при разрешении конфликтов. Авторитарные и популистские лидеры, такие как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, приходят к власти, когда люди чувствуют, что их проблемы не решаются, и становятся отчужденными от власти.

«Социальная политика напрямую связана с вопросами безопасности», - говорит Миксер, который, помимо прочего, внимательно следит за внутренней политикой США, чтобы понять внутриполитические течения в стране.

Фракция Прогрессивного альянса социалистов и демократов в Европарламенте (S&D) насчитывает 141 члена, что составляет 20 процентов всех голосов в Европарламенте. Социалисты из Испании, Германии и Италии имеют самые большие национальные делегации в группе. В группе 21 испанец, 16 немцев и 15 итальянцев. Председателем группы является Иратксе Гарсия Перес (Испания).

На просьбу назвать что-то, что он изменил бы в работе Европарламента, если бы от этого не пришлось страдать в стратегическом смысле, Миксер ответил: «Эстонский политический дискурс более прямолинейный, в нем мало этой напускной торжественности. К этому трудно приспособиться».

По словам Миксера, дело не в том, что он не доходит до сути, а в том, что эстонцы, закаленные своей политической культурой, хотят быстрее приступить к разговорам о реальных вещах, особенно внутри своей собственной фракции.

Миксер редко выступает на пленарных парламентских заседаниях, поскольку за речами продолжительностью в одну-две минуты, которые строго разделены между фракциями и подготовлены заранее, не стоит никакой работы по убеждению. Значительные силы эстонскому депутату приходится вкладывать в то, что происходит именно во фракции, где он играет влиятельную роль в вопросах безопасности.

В агрессивной войне России против Украины социалисты решительно поддерживают Украину. Миксер объяснил, что перед ними стояла сложная дилемма, как найти оружие и боеприпасы для Украины. Он добавил, что, с одной стороны, боеприпасы можно было бы закупать на складах третьих стран, но это привело бы к трате денег, которые можно было бы использовать для инвестиций в собственную оружейную промышленность.

За мировоззрение

Финансовая поддержка Социал-демократической партии является строго добровольной, но, как правило, собственные расходы на выборы в любом случае требуется покрыть, и это нужно учитывать всем, кто хочет добиться успеха в политике.

Пожертвования Свена Миксера Социал-демократической партии в период с 2019 по 2024 год:

2019 - 26 868 евро

2020 - 18 000 евро

2021 - 19 979 евро

2022 - 7000 евро

2023 - 6 000 евро

Членский партийный взнос, уплаченный за четыре года: 80 евро.

Источник: ERJK

«В Эстонии я уже двадцать пять лет занимаю выбранные должности прежде всего потому, что хотел продвигать мировоззрение, в которое верю, и вложил в это значительную часть своей жизни, значительную часть своего времени и, конечно, в какой-то степени поддержал свою партию деньгами», - сказал Миксер.

На вопрос, чувствует ли он себя счастливее в Центральной Европе, чем на родине, бывший министр обороны и иностранных дел ответил: «Я бы не сказал, что счастье зависит от места, но эти пять лет я не жил вне Эстонии: живу в Эстонии, а работаю в Брюсселе или Страсбурге».

И все же в какой-то момент Миксер задумался о том, стоит ли ему снова баллотироваться в Европарламент, аргументируя это долгой разлукой с семьей. У социал-демократа 12- и 18-летние дочери и жена, которые ждут его дома.

«Я утешаю себя тем, что на самом деле депутату, живущему в Рыуге, не легче. Если ездить из Рыуге в Таллинн в понедельник и возвращаться домой в четверг, это займет почти столько же времени, сколько лететь в Брюссель и обратно», - говорит Миксер.

Педро Маркес.
Педро Маркес. Фото: Euroopa Parlament

Педро Маркес, евродепутат из Португалии, о Свене Миксере

Свен Миксер - один из самых активных и влиятельных евродепутатов в Европарламенте, известный всем как один из самых активных защитников безопасности и обороны.

Он успешно руководил переговорами, которые были необходимы для обеспечения согласованного ответа ЕС на агрессивную войну России против Украины.

Он заботливый и верный коллега, умный и легкий в работе человек.

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