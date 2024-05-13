ЕВРОДЕПУТАТ Свен Миксер: поворот огромного корабля требует стратегического терпения

Меньше напускной торжественности
Свен Миксер - член влиятельной левоцентристской фракции в Европарламенте, где испанцы, немцы и итальянцы имеют самые большие национальные делегации.
Социалисты склонны отдавать предпочтение инструментам социальной политики при разрешении конфликтов. Авторитарные и популистские лидеры, такие как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, приходят к власти, когда люди чувствуют, что их проблемы не решаются, и становятся отчужденными от власти.
«Социальная политика напрямую связана с вопросами безопасности», - говорит Миксер, который, помимо прочего, внимательно следит за внутренней политикой США, чтобы понять внутриполитические течения в стране.
Фракция Прогрессивного альянса социалистов и демократов в Европарламенте (S&D) насчитывает 141 члена, что составляет 20 процентов всех голосов в Европарламенте. Социалисты из Испании, Германии и Италии имеют самые большие национальные делегации в группе. В группе 21 испанец, 16 немцев и 15 итальянцев. Председателем группы является Иратксе Гарсия Перес (Испания).
На просьбу назвать что-то, что он изменил бы в работе Европарламента, если бы от этого не пришлось страдать в стратегическом смысле, Миксер ответил: «Эстонский политический дискурс более прямолинейный, в нем мало этой напускной торжественности. К этому трудно приспособиться».
По словам Миксера, дело не в том, что он не доходит до сути, а в том, что эстонцы, закаленные своей политической культурой, хотят быстрее приступить к разговорам о реальных вещах, особенно внутри своей собственной фракции.
Миксер редко выступает на пленарных парламентских заседаниях, поскольку за речами продолжительностью в одну-две минуты, которые строго разделены между фракциями и подготовлены заранее, не стоит никакой работы по убеждению. Значительные силы эстонскому депутату приходится вкладывать в то, что происходит именно во фракции, где он играет влиятельную роль в вопросах безопасности.