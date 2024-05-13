ЕВРОДЕПУТАТ Свен Миксер: поворот огромного корабля требует стратегического терпения

«Члены Европарламента не работают с тайнами», - заверил Миксер, добавив, что, как правило, работающие в Брюсселе евродепутаты вообще не имеют права доступа к особо секретной информации, поскольку представительские задачи можно успешно выполнять и без нее.

Свен Миксер в Таллинне. Фото: Tairo Lutter

На вопрос, не имеет ли он как заместитель главы делегации Парламентской ассамблеи НАТО Европарламента доступ к секретной информации, Миксер ответил: «Нет. Нет такого, что есть разрешение соответствующего органа, а потом я иду и рассматриваю все ради интереса». Европарламент является лишь наблюдателем в Парламентской ассамблее НАТО.

Пятилетка кризисов

«Этот состав Европарламента существовал в период сплошных кризисов. В 2019 году были намечены четкие приоритеты в отношении зеленых или цифровых тем, но события, как обычно, перечеркнули все хорошие планы», - сказал Миксер.

Кризис, вызванный с коронавирусом, застопорил работу парламента, а также поставил перед Европой и остальным миром вопрос о том, как обеспечить непрерывность систем в ситуации, когда пандемия фактически препятствует мобильности людей и экономической активности в целом.

«Сразу после начала восстановления после пандемии Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, что, в свою очередь, вывело вопросы безопасности и европейской обороны на первый план, - сказал Миксер. - В целом это пятый год кризисов».