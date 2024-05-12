Президент РФ Владимир Путин представил Совету Федерации кандидатуру Андрея Белоусова для консультаций на пост министра обороны.
Путин решил убрать Шойгу с поста министра обороны РФ
Как сообщает «Медуза», до момента отставки кабинета министров РФ Андрей Белоусов занимал пост первого заместителя председателя правительства.
Уже ранее появилась информация, что он переходит «на новое место работы». О возможности его ухода из кабинета говорили многие эксперты, но куда именно он переходит, в сообщениях СМИ до сегодняшнего дня не уточнялось.
Как хорошо известно, в предыдущем правительстве министром обороны был Сергей Шойгу, которого долгое время считали одним из самых близких соратников Путина.
Как информирует русская служба Би-би-си со ссылкой на пресс-службу Кремля, Путин также подписал Указ «О Секретаре Совета безопасности Российской Федерации», в котором Шойгу назначается секретарем Совета Безопасности РФ.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Шойгу назначается секретарем Совета безопасности вместо Николая Патрушева.
Как отмечает Радио Свобода, кандидатуры министров силовых ведомств и министра иностранных дел предлагает не глава правительства, а президент, и их согласовывает не Госдума, а Совет Федерации. Шойгу - единственный министр, которого президент предложил не переназначать. Шойгу занимал эту должность с 2012 года.