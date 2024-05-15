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Студия Postimees: новый министр – что при нем изменится в регионах?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Чего стоит ждать от нового министра по делам регионов? Чем завершилась поездка главы министерства по Ида-Вирумаа? Сможет ли Пирет Хартман изменить то, что не удалось ее предшественнику Мадису Калласу?

На вопросы rus.Postimees ответит в прямом эфире новый министр по делам регионов Пирет Хартман (Социал-демократическая партия). Следите за беседой в 15:00!

  • Каковы итоги визита министра в Ида-Вирумаа? Кому реально нужно помочь?
  • Сколько людей потеряют работу в школах и сланцевом секторе?
  • Что государство может предложить взамен? 
  • Есть ли польза от Фонда справедливого перехода?
  • Какие реальные проекты придут в регион?
  • Почти 75% субсидий ЕС оседает в Таллинне и соседних волостях. Нужно ли что-то менять?
  • Станут ли доходы богатых самоуправлений перенаправлять в бедные?
  • Какие вызовы стоят перед министром?
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