Чего стоит ждать от нового министра по делам регионов? Чем завершилась поездка главы министерства по Ида-Вирумаа? Сможет ли Пирет Хартман изменить то, что не удалось ее предшественнику Мадису Калласу?
Студия Postimees: новый министр – что при нем изменится в регионах?
На вопросы rus.Postimees ответит в прямом эфире новый министр по делам регионов Пирет Хартман (Социал-демократическая партия). Следите за беседой в 15:00!
- Каковы итоги визита министра в Ида-Вирумаа? Кому реально нужно помочь?
- Сколько людей потеряют работу в школах и сланцевом секторе?
- Что государство может предложить взамен?
- Есть ли польза от Фонда справедливого перехода?
- Какие реальные проекты придут в регион?
- Почти 75% субсидий ЕС оседает в Таллинне и соседних волостях. Нужно ли что-то менять?
- Станут ли доходы богатых самоуправлений перенаправлять в бедные?
- Какие вызовы стоят перед министром?