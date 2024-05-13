До итогов разведки месторождения фосфоритов Михал не будет обсуждать тему с местными жителями

По словам министра, до этого необходимо узнать результаты исследований о целесообразности добычи фосфоритов в Эстонии.

До сих пор на общественных собраниях, связанных с разведкой месторождения фосфоритов, присутствовали представители Эстонской геологической службы, и люди жаловались, что на встречу не являются заказчики исследования из Министерства климата. Министр климата Кристен Михал не видит в этом необходимости, пока не станут известны результаты исследований.