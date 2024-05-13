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До итогов разведки месторождения фосфоритов Михал не будет обсуждать тему с местными жителями

rus.postimees.ee
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Министр климата Кристен Михал.
Министр климата Кристен Михал. Фото: Madis Veltman

Министр климата Кристен Михал готов говорить о фосфоритах с руководителями самоуправлений Ляэне-Вирумаа, но не считает нужным обсуждать планы государства с людьми, живущими в районе месторождения фосфоритов, пишет Rus.ERR.

По словам министра, до этого необходимо узнать результаты исследований о целесообразности добычи фосфоритов в Эстонии.

До сих пор на общественных собраниях, связанных с разведкой месторождения фосфоритов, присутствовали представители Эстонской геологической службы, и люди жаловались, что на встречу не являются заказчики исследования из Министерства климата. Министр климата Кристен Михал не видит в этом необходимости, пока не станут известны результаты исследований.

Для получения более полного представления о ценности фосфоритов летом в месторождении Тоолсе, из карьера Ару-Лыуна планируют поднять 50 тонн фосфорита.

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