В э-понедельник специальные предложения делают более 320 интернет-магазинов

«Э-понедельник становится все более масштабным и ожидаемым: на этот раз в нем примет участие еще больше интернет-магазинов, чем, например, год назад или в первый в этом году э-понедельник», - сказал исполнительный директор Эстонского союза электронной торговли, организующего э-понедельник, Тыну Вяэт.

Эстонский союз электронной торговли проверил историю всех участвующих в акции интернет-магазинов и постоянно наблюдает за их деятельностью. Быстрой доставке товаров способствуют и партнеры союза, которые стараются доставлять все посылки в почтовые автоматы в течение пары дней с момента их передачи им.

«Мы уделяем большое внимание ценовой политике участвующих в э-понедельнике интернет-магазинов, общению с клиентами, скорости доставки и всему, что обеспечивает безопасный и удобный процесс совершения покупок. В этот раз в э-понедельник будет много скидок в диапазоне 25-50 процентов, но мы подчеркиваем, что опыт шопинга каждого человека должен быть безупречным», - добавил Вяэт.

Он также порекомендовал потребителям проверить, официально ли интернет-магазин участвует в акции. Для этого магазину на основании лицензии выдается специальная метка э-понедельника. Участие подтверждается и на официальном сайте кампании e-smaspaev.ee. Без соответствующего разрешения участие в совместной кампании не допускается. Дополнительной гарантией также является знак безопасного места шоппинга, присуждаемый интернет-магазинам, отвечающим самым строгим требованиям.

Электронная коммерция в Эстонии продолжает быстро расти. В прошлом году жители Эстонии заказали от предприятий в посылочные автоматы 14,3 миллиона посылок, что почти на два миллиона посылок или на 15,5% больше, чем годом ранее.

Э-понедельник - это организуемый Эстонским союзом электронной торговли день онлайн шоппинга, в рамках которого различные интернет-магазины в течение 24 часов предлагают потребителям скидки. Вторая в этом году кампания э-понедельник продлится с первых секунд 13 мая до полуночи - 23:59. Совместная акция эстонских интернет-магазинов э-понедельник проходит четыре раза в год - в марте, мае, сентябре и ноябре.

Эстонский союз электронной торговли - зонтичная организация, в которую входят более 520 предприятий со всей Эстонии. Среди прочего союз выдает знаки доверия безопасным местам шопинга.