Вписавший свое имя в историю эстонского мотоспорта Кевин Песур: одна из моих целей реализована

«Одна из моих целей реализована, - сказал Песур, который стал первым эстонцем, выигравшим этап Drift Masters. - За этим результатом стоит большой труд, полная самоотдача моей семьи, команды и меня самого. Можно сказать, что последние три месяца были полностью посвящены ежедневной подготовке к Drift Masters, но работа для этого шла всю жизнь».

Однако соревнование началось с неожиданного результата первой гонки квалификации, где Песур заработал 46,5 очков из 100 возможных. Вторая гонка оказалась лучше, принесла 83 очка и девятый результат квалификации.

«На тренировке все шло хорошо, но к первой квалификации солнце раскалило трассу. Мы могли ожидать таких изменений, но не в таких масштабах, - сказал Песур. - Во второй гонке я не пошел на ненужный риск, чтобы точно пройти квалификацию в основную гонку».

Из тандемных гонок самый сложный полуфинал Песура оказался с Адамом Залевски из Польши.

«Он очень хороший гонщик и очень сильный соперник. Впервые за время гонки споттер сказал мне в наушник: «Кевин, теперь тебе нужно поднажать, поставить все на карту».

В финале член команды Эстонии Autosport Песур победил финна Лаури Хейнонена судьи были единогласны: 3:0 в пользу эстонца.

Оливер Рандалу вошел в число 16 лучших, но выбыл из дальнейшей борьбы в дуэли с Песуром.

После первого этапа у Песура 100, Хейнонена 96 и Залевски 76 очков. Рандалу находится на 15-м месте с 32 очками. По странам лидирует Эстония со 132 очками, Финляндия – 128 и Польша – 124 очка.

Серия продолжится 15 и 16 июня в Ирландии.