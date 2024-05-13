Колонка Postimees Эстонии нужен кредит на гособорону

В рамках учений Swift Response, которые являются частью маневров «Весенний шторм», Силы обороны Эстонии вместе с воздушно-десантными войсками Великобритании тренировались укреплять обороноспособность нашей страны дополнительными силами союзников. Они отрабатывали, как за считанные часы с расстояния в сотни километров доставлять сюда тысячи людей и тонны техники.

Чтобы союзники пришли нам на помощь, разумеется, должен быть кто-то, у кого есть такая возможность. Но также Эстония должна иметь независимую обороноспособность. Если наш восточный сосед когда-нибудь захочет напасть на нас, нам нужно иметь оружие и боеприпасы, чтобы противники не продвинулись далеко.

Таким образом, главное - именно боеприпасы. Ведь оружие может быть более скромным и простым, но оно совершенно бесполезно без боеприпасов. Опыт Украины показал, что боеприпасов много не бывает.

В среду председатель совета фонда содействия гособороне Тоомас Луман написал в Postimees, что Эстония в «ближайшем будущем, а точнее сейчас, нуждается в 1,6 млрд евро на укрепление гособороны». Очевидно, что, учитывая ситуацию с нашим государственным бюджетом, у нас нет возможности быстро взять откуда-то деньги, поэтому их придется занять.

Некоторые, конечно, считают, что у эстонцев все равно нет надежды одержать победу в борьбе с Россией. Но здесь нам следует обратить внимание на соседей.

Финский герой войны, генерал от инфантерии Адольф Эрнрут сказал: «Лучше с честью пасть в полях, чем уйти пленником далеко от дома и остаться там навсегда забытым». Человек, который уже считался погибшим на войне, но дожил до 99 лет, тем самым имел в виду разный исторический опыт эстонцев и финнов во Второй мировой войне.

Чтобы предотвратить повторение истории, мы должны убедиться, что у нас есть возможность дать отпор в любой ситуации. Однако это означает приличные финансовые вложения. Если мы этого не сделаем, может быть слишком поздно сожалеть.

Самый быстрый способ получить для этого деньги - взять их в долг или выпустить государственные облигации. Потом, когда деньги появятся и необходимые покупки будут сделаны, мы уже можем обсуждать, как именно мы будем их возвращать.