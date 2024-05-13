ИССЛЕДОВАНИЕ Именно такая часть населения Эстонии живет в собственном доме

Перевод: Сергей Светлов

Исследование, проведенное SEB, показало, что 48 процентов жителей Эстонии живут в собственном доме и не платят за него кредит - половина сегодняшних домовладельцев купили свой первый дом в возрасте 25-35 лет.

«Почти половина жителей Эстонии живут в домах, необремененных кредитом. 27 процентов опрошенных живут в своем доме, приобретенном с помощью кредита, а 12 процентов живут в арендованных квартирах», - озвучила результаты исследования руководитель отдела частных клиентов SEB Силле Халланг.

Большинство людей, которым не нужно платить жилищный кредит, старше 50 лет; 24 процента - в возрасте 50-59 лет и 40 процентов - в возрасте 60-74 лет.

Халланг предположила, что это, вероятно, люди, которые живут в домах, полученных в результате реформы собственности, находящихся в семейных руках на протяжении нескольких поколений или уже погашенных кредитов. В домах, купленных с помощью жилищного кредита, в основном живут люди в возрасте 30-49 лет; 30 процентов - в возрасте 30-39 лет и 34 процента - в возрасте 40-49 лет. Люди в возрасте 18-29 лет чаще всего живут в арендованном жилье - 40 процентов.

Результаты исследования показывают, что более половины, а именно 53 процента людей, живущих в домах, купленных с помощью жилищного кредита, проживают в Харьюмаа.

«То, что активная торговля недвижимостью идет в Таллинне и Харьюмаа, показывает и статистика SEB. В прошлом году около 55 процентов клиентов SEB приобрели недвижимость в Харьюмаа, в то время как в Тартумаа был заключен 21 процент кредитных договоров», - сказала Халланг.

Согласно исследованию, 43 процента людей, живущих в домах, купленных с помощью жилищного кредита, имеют ежемесячный чистый доход более 1500 евро, у 19 процентов респондентов доход составляет 1251-1500 евро. Халланг отметила, что жилищный кредит чаще всего берется вместе с партнером, и по данным SEB общий доход двух третей заемщиков составляет более 2000 евро.

Потребительское исследование SEB проводилось с конца марта по начало апреля 2024 года, исследовательской фирмой Norstat. В исследовании приняли участие 1000 человек, проживающих в Эстонии в возрасте от 18 до 74 лет.