АНДРЕЙ КУЗИЧКИН Позор! На Евровидении победил пещерный антисемитизм

И пофиг этим ребятам, что Газа давно превратилась в гнездо террористов на содержании всего мира. Десятилетиями получает Газа миллиарды долларов от различных государств и международных фондов. Но вместо инвестирования этих огромных денег в строительство предприятий по производству автомобилей или швейных фабрик, руководство ХАМАС, контролирующее Газу, строит заводы по производству ракет и сооружает тоннели для диверсий и контрабанды.

Цель ХАМАС и их иранских хозяев - уничтожить Израиль. При этом Газа исправно получает из Израиля электроэнергию, газ, воду и денежные переводы от арабских шейхов. Конечно, Израиль, создавший на камнях и песке процветающее государство, - бельмо на глазу арабского мира, привыкшего жить за счет нефтяной ренты. Евреи показали, что демократия, свобода и рыночная экономика творят чудеса. А авторитарная власть и религиозный фанатизм консервируют средневековые порядки и выпускают на волю мракобесие.

И то, что происходило в Мальме во время Евровидения, могло повергнуть в уныние: казалось, пещерный антисемитизм стал главным победителем конкурса. А национальные жюри предпочли не будить палестинское лихо, чтобы не огрести акции и демонстрации против поддержки Израиля.

Но голосование зрителей все изменило: жители Европы и Австралии дружно отдали Израилю второе место. Они не испугались. Поразительно, что в тех странах, где профессиональные жюри трусливо давали Израилю 0 баллов, зрители дали 12. Это Австралия, Бельгия, Финляндия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Сан-Марино, Испания, Швейцария, Великобритания и Швеция. Зрители Бельгии, Франции и Германии также дали Израилю по 12 баллов, но в этих странах и жюри поставили Израилю хорошие оценки.

В итоге певица из Израиля Эден Голан получила пятое место, а Европа посрамила тех, кто рассчитывал превратить наш континент в цитадель палестинского популизма. Граждане Европы оказались умнее и смелее своих политиков и элиты от шоу-бизнеса, рисующих Израилю нули.

Что касается Эстонии, то у нас жюри и зрители практически совпали в своих оценках выступления Эден Голан, присудив пять и шесть баллов соответственно. И очень озадачили Хорватия и Украина - единственные из 37 стран, где жюри и зрители дали Израилю по нулям. Но это - проблемы Израильского МИД: пусть думают, в чем они не дорабатывают.