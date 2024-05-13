Не могу молчать. Некоторые закатывают глаза жеманно и молвят: «Ах! Я эту пакость не смотрю! Это не о музыке!». А я Евровидение смотрел и буду смотреть, потому что не сноб, не ханжа, но любитель праздников, пишет публицист Андрей Кузичкин.
АНДРЕЙ КУЗИЧКИН ⟩ Позор! На Евровидении победил пещерный антисемитизм
И да, Евровидение - это не о музыке, это конкурс шоу. Это зрелище, но с важным посылом: любовь и мир должны торжествовать над ненавистью и войной. Кто против, тот дундук.
И мне вчерашний финал Евровидения очень понравился: ярко, шумно, красиво, бездна идей и фонтан фантазий. Публика все номера принимала благодарно и веселилась от души.
Однако бурное веселье быстро сменялось экстатическим гневом, когда в атмосферу праздника врывался Израиль. Антисемитизмом воняло изо всех углов, а ненависть была физически осязаема.
Стоило на сцене появиться израильской певице Эден Голан со своим «Ураганом», зал в негодовании загудел, заулюлюкал, завыл, засвистел.
Стоило национальному жюри какой-либо страны присудить Израилю хоть один балл, публика начинала бесноваться.
Как только в прямом эфире появилась ведущая из Израиля, чтобы огласить итоги голосования жюри, стена негодования, казалось, выросла от Мальме до Иерусалима.
В итоге Эден Голан получила от профессионального жюри только 52 балла и заняла 12 место. Лишь Кипр, Германия и Норвегия осмелились поставить Израилю по восемь баллов, еще несколько стран дали по два-пять баллов. 25 стран нарисовали ноль. В том числе и Швеция, где проходил конкурс. Чего ж вы испугались, ребята? Или кого?
Дело в том, что Мальме - это шведская столица эмигрантов с Ближнего Востока со всеми полагающимися атрибутами: перестрелки на улицах, взрывы домов и кафе, похищения и убийства. Само собой после начала Израилем операции возмездия в Газе по всей Европе полыхнули акции пропалестинских активистов. Выпестованные в мусульманских сообществах Европы антиизраильские настроения выплеснулись на улицы. А европейская слюнявая левая интеллигенция эти протесты поддержала.
И пофиг этим ребятам, что Газа давно превратилась в гнездо террористов на содержании всего мира. Десятилетиями получает Газа миллиарды долларов от различных государств и международных фондов. Но вместо инвестирования этих огромных денег в строительство предприятий по производству автомобилей или швейных фабрик, руководство ХАМАС, контролирующее Газу, строит заводы по производству ракет и сооружает тоннели для диверсий и контрабанды.
Цель ХАМАС и их иранских хозяев - уничтожить Израиль. При этом Газа исправно получает из Израиля электроэнергию, газ, воду и денежные переводы от арабских шейхов. Конечно, Израиль, создавший на камнях и песке процветающее государство, - бельмо на глазу арабского мира, привыкшего жить за счет нефтяной ренты. Евреи показали, что демократия, свобода и рыночная экономика творят чудеса. А авторитарная власть и религиозный фанатизм консервируют средневековые порядки и выпускают на волю мракобесие.
И то, что происходило в Мальме во время Евровидения, могло повергнуть в уныние: казалось, пещерный антисемитизм стал главным победителем конкурса. А национальные жюри предпочли не будить палестинское лихо, чтобы не огрести акции и демонстрации против поддержки Израиля.
Но голосование зрителей все изменило: жители Европы и Австралии дружно отдали Израилю второе место. Они не испугались. Поразительно, что в тех странах, где профессиональные жюри трусливо давали Израилю 0 баллов, зрители дали 12. Это Австралия, Бельгия, Финляндия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Сан-Марино, Испания, Швейцария, Великобритания и Швеция. Зрители Бельгии, Франции и Германии также дали Израилю по 12 баллов, но в этих странах и жюри поставили Израилю хорошие оценки.
В итоге певица из Израиля Эден Голан получила пятое место, а Европа посрамила тех, кто рассчитывал превратить наш континент в цитадель палестинского популизма. Граждане Европы оказались умнее и смелее своих политиков и элиты от шоу-бизнеса, рисующих Израилю нули.
Что касается Эстонии, то у нас жюри и зрители практически совпали в своих оценках выступления Эден Голан, присудив пять и шесть баллов соответственно. И очень озадачили Хорватия и Украина - единственные из 37 стран, где жюри и зрители дали Израилю по нулям. Но это - проблемы Израильского МИД: пусть думают, в чем они не дорабатывают.