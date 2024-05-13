Чемпионат Эстонии по баскетболу. «Калев/Крамо» вышел в финал

Лучшим у победителей стал Мэнни Суарес, набравший 21 очко. У проигравших наибольшую результативность показал Торми Нийтс, также заработавший 21 очко.

В другом полуфинале, состоящим из серии до трех побед, продолжается борьба между "Тартуским университетом" и пярнуским "Садамом". На данный момент в серии лидирует "Тартуский университет" со счетом 2:1.