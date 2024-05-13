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Чемпионат Эстонии по баскетболу. «Калев/Крамо» вышел в финал

rus.postimees.ee
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Игрок "Калев/Крамо" Крегор Хермет (с мячом). Иллюстративное фото.
Игрок "Калев/Крамо" Крегор Хермет (с мячом). Иллюстративное фото. Фото: Mihkel Maripuu

В чемпионате Эстонии по баскетболу таллиннский «Калев/Крамо» одержал третью победу над командой из Рапла со счетом 87:56 (21:21, 25:10, 26:8, 15:17) и вышел в финал соревнований, передает RusERR.

Лучшим у победителей стал Мэнни Суарес, набравший 21 очко. У проигравших наибольшую результативность показал Торми Нийтс, также заработавший 21 очко.

В другом полуфинале, состоящим из серии до трех побед, продолжается борьба между "Тартуским университетом" и пярнуским "Садамом". На данный момент в серии лидирует "Тартуский университет" со счетом 2:1.

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