В чемпионате Эстонии по баскетболу таллиннский «Калев/Крамо» одержал третью победу над командой из Рапла со счетом 87:56 (21:21, 25:10, 26:8, 15:17) и вышел в финал соревнований, передает RusERR.
Чемпионат Эстонии по баскетболу. «Калев/Крамо» вышел в финал
Лучшим у победителей стал Мэнни Суарес, набравший 21 очко. У проигравших наибольшую результативность показал Торми Нийтс, также заработавший 21 очко.
В другом полуфинале, состоящим из серии до трех побед, продолжается борьба между "Тартуским университетом" и пярнуским "Садамом". На данный момент в серии лидирует "Тартуский университет" со счетом 2:1.