Российские спецслужбы вербуют европейских правых экстремистов

The Telegraph продолжает писать о планах России осуществлять физические атаки и диверсии в европейских странах. По данным издания, российские спецслужбы вербуют членов ультраправых группировок и преступных сообществ для совершения терактов. Для подтверждения этих утверждений они ссылаются на свои источники в спецслужбах. Сообщается, что завербованные таким образом лица совершили несколько нападений за последние шесть месяцев.

В таком виде эта новость выглядит довольно странно, поскольку российские спецслужбы на протяжении последних тридцати лет вербуют агентов и сотрудников в таких целевых группах. На самом деле, такая практика началась еще во времена Советского Союза, но вербовка в то время была, пожалуй, более привязанной к идеологии. Кроме того, эта деятельность не ограничивается крайне правыми. Для вербовки подходят всевозможные экстремисты, которые как минимум мотивированы на создание напряженности в обществе. Вербовка не всегда происходит под российским флагом. Таким образом, информация в этой статье не выглядит новой ни в каком аспекте.

В российском городе Белгород обрушилась часть жилого дома, в результате чего погибли и получили ранения люди. По данным российских СМИ, это была украинская ракетная атака или атака беспилотника. На месте происшествия было снято несколько видеороликов, из которых видно, что взрыву не предшествовала атака с воздуха.

Активность российской армии