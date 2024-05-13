Пн, 13.05.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

РАЙНЕР САКС Причина отставки Шойгу кроется в массовом воровстве в российской армии

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
Copy
Владимир Путин и Сергей Шойгу на церемонии открытия международного военно-технического форума в Московской области, 15 августа 2022 года.
Владимир Путин и Сергей Шойгу на церемонии открытия международного военно-технического форума в Московской области, 15 августа 2022 года. Фото: REUTERS / Maxim Shemetov
  • Под вопросом сохранение своего поста начальником генштаба российской армии Герасимовым
  • Российские спецслужбы вербуют правых экстремистов в Европе
  • У нового министра обороны России нет опыта работы в армии

Увольнение Николая Патрушева вызывает удивление. Возможно, причина связана с его возрастом, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Перевод: Павел Соболев

Владимир Путин вчера все-таки сумел удивить, назначив секретарем Совета безопасности (должность технического руководителя) министра обороны Сергея Шойгу. Важно, что его назначили на эту должность вместо Николая Патрушева. Последние десять лет эту должность можно считать более важной с точки зрения влияния, чем должность министра, но больших материальных ресурсов для управления там нет.

Новостей о будущем Патрушева пока не имеется. Министром обороны назначен бывший вице-премьер, экономический технократ Андрей Белоусов. Если сам факт назначения нового министра обороны и был ожидаемым, то личность нового министра обороны уж точно не предсказывалась. Он не имеет никакого отношения к армии, и это второй раз, когда Путин назначает министром обороны человека, не имеющего прямого отношения к армии.

С одной стороны, это выражает более общее отношение Путина к генералам, которых он хочет держать в стороне от прямой политической власти и тем самым сохранить прямой контроль над армией. Основной причиной освобождения министра обороны, судя по всему, являются массовое воровство в армии, которое, вероятно, превысило порог толерантности Путина. Похоже, для военного времени хищения стали слишком обширными.

Арестованному заместителю министра обороны также предъявлено обвинение в коррупции и в воровстве, а не в государственной измене, как первоначально сообщалось в российских СМИ.

Назначение Шойгу на новую должность показывает, что он сохранил в глазах Путина репутацию лояльного подчиненного. Назначение Белоусова министром обороны также свидетельствует о том, что российское руководство считает военную промышленность и мобилизацию приоритетом деятельности министра.

Удивительный ход

Большой вопрос в том, сохранит ли свой пост начальник генштаба Герасимов. Его считали связанным с Шойгу, но такое визуальное впечатление создавалось главным образом благодаря освещению в СМИ встреч в бункере президента России в начале войны. Стоит помнить, что в начале полномасштабной агрессии против Украины генерал Герасимов непосредственно военной операцией не руководил.

Военной операцией управлял отдельный штаб, руководители которого часто менялись. Такая договоренность не может работать в российской политической системе. В начале 2023 года ответственным за командование военной операцией был также назначен генерал Герасимов, и с тех пор удалось стабилизировать военную деятельность российской армии.

Нельзя однозначно сказать, что генерал Герасимов продолжит свою деятельность, но российский президент явно считает его одним из лучших войсковых руководителей. Представитель администрации Путина также заявил, что Герасимов продолжит занимать свой пост. Все руководители силовых ведомств, то есть спецслужб, также сохранят свои должности.

Увольнение Николая Патрушева вызывает удивление. Пока не известна его следующая должность, трудно полностью оценить этот ход. Конечно, нет оснований считать его менее лояльным к Путину, чем бывший министр обороны. Возможно также понижение в статусе из-за возраста.

Сын Патрушева был назначен заместителем премьер-министра в новом правительстве, сохранив свою нынешнюю должность главы министерства сельского хозяйства. Это, безусловно, поощрение, и показывает, что российский лидер сохранил доверие к семье. Возможно, Путин хотел избежать ситуации, когда отец и сын одновременно будут занимать очень высокие посты. Такой визуальный образ несет в себе определенный политический риск, а также может выглядеть насмешкой над самим институтом власти.

Российские спецслужбы вербуют европейских правых экстремистов

The Telegraph продолжает писать о планах России осуществлять физические атаки и диверсии в европейских странах. По данным издания, российские спецслужбы вербуют членов ультраправых группировок и преступных сообществ для совершения терактов. Для подтверждения этих утверждений они ссылаются на свои источники в спецслужбах. Сообщается, что завербованные таким образом лица совершили несколько нападений за последние шесть месяцев.

В таком виде эта новость выглядит довольно странно, поскольку российские спецслужбы на протяжении последних тридцати лет вербуют агентов и сотрудников в таких целевых группах. На самом деле, такая практика началась еще во времена Советского Союза, но вербовка в то время была, пожалуй, более привязанной к идеологии. Кроме того, эта деятельность не ограничивается крайне правыми. Для вербовки подходят всевозможные экстремисты, которые как минимум мотивированы на создание напряженности в обществе. Вербовка не всегда происходит под российским флагом. Таким образом, информация в этой статье не выглядит новой ни в каком аспекте.

В российском городе Белгород обрушилась часть жилого дома, в результате чего погибли и получили ранения люди. По данным российских СМИ, это была украинская ракетная атака или атака беспилотника. На месте происшествия было снято несколько видеороликов, из которых видно, что взрыву не предшествовала атака с воздуха.

Активность российской армии

В направлении Харькова российская армия продолжает наступательную операцию в двух направлениях, севернее и северо-западнее Харькова. Объектами атак стали небольшие города Волчанск и Липцы, расположенные недалеко от границы. Оба города обстреляны артиллерией и засыпаны планирующими бомбами. Украина была вынуждена эвакуировать жителей.

Российской армии удалось занять до шести сел вдоль границы, хотя россияне пока не смогли создать там постоянные позиции. Нестыковки в коммуникации слышны и с украинской стороны. Можно с уверенностью сказать, что сообщения о продвижении российских войск к Волчанску или вглубь украинской территории пока не соответствуют действительности. Российские подразделения пока также не вышли на первую линию обороны в Украине. Бои ожесточенные, и ближайшие недели покажут, насколько большие силы фактически задействовала российская армия для операции.

В направлении Сватово и Северодонецка наиболее активные удары идут в направлении Купянска. Не исключено, что вторжение в Харьковскую область с севера должно поддержать и это направление. Активные атаки продолжались также в направлении Лимана и Северска. Российским частям не удалось добиться успеха на всей линии фронта.

Наступление российской армии в районе Бахмута продолжается, но результатов нет.

Активное наступление продолжалось западнее и севернее Авдеевки, а также южнее, в районе Красногоровки. По сравнению с прошлым месяцев, интенсивность атак значительно снизилась, а успеха добиться не удалось.

Попытки российских частей атаковать на Южном фронте не дали существенных результатов. Немногочисленные атаки не принесли успеха российской стороне и на восточном берегу Днепра.

По данным разведки Южной Кореи, с сентября КНДР поставила в Россию 6700 морских контейнеров с артиллерийскими боеприпасами. Всего в них было 3 млн снарядов калибром 152 мм и 0,5 млн снарядов калибром 122 мм. Большинство из них были произведены в 1970-х годах. Раньше говорилось, что качество этих боеприпасов очень низкое. Дефицит боеприпасов в российской армии должен быть большим, чтобы организовать такую ​​ресурсоемкую логистику для перевозки боеприпасов сомнительной ценности. Поэтому понятно, что производительность российской военной промышленности сейчас намного ниже потребности.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх