Эстонский совет помощи беженцам запускает в Эстонии и Латвии новую программу о рынке труда для беженцев, ищущих работу. Программа предлагает поддержку как тем, кто хочет выйти на рынок труда, так и тем, кто ищет возможности продвижения по карьерной лестнице.
В Эстонии и Латвии запускают программу, которая поможет беженцам быстрее находить работу
По словам руководителя программы консультирования Эстонского совета помощи беженцам Вероники Сааревяли, важной частью программы станет практическая составляющая, например, ролевые игры, симуляции собеседования на работу и групповые собеседования, которые помогут участникам программы реализовать приобретенные знания и навыки.
«Наша цель - поддержать беженцев, ищущих работу, адаптироваться в новых условиях, помогая им выйти на рынок труда и максимально применить свой потенциал. В рамках программы участникам предлагаются различные возможности, для того чтобы развивать свои навыки, и получить необходимую поддержку для того, чтобы успешно адаптироваться в новой стране», - сказала Сааревяли.
По словам Сааревяли, также программа предлагает возможности пройти практику или ознакомиться с работой, для чего будут привлечены различные работодатели, чтобы расширить кругозор участников и подготовить их к успешному выходу на рынок труда. «В нынешней конкурентной ситуации на рынке труда очень важно, чтобы соискатели работы из числа беженцев обладали необходимыми навыками и знаниями, чтобы найти подходящую работу и успешно справиться с новыми обстоятельствами».
Участники программы смогут принять участие в тренингах, состоящих из пяти модулей. В первом модуле представлен обзор процесса подачи заявления на работу и вариантов поиска работы, а также ознакомление с необходимыми документами и различными платформами подачи резюме. Следующие модули посвящены обзору государственной политики рынка труда, личностной поддержке, психологической поддержке, а также процессу и этапам прохождения собеседования.
К участию в программе приглашаются беженцы, ищущие работу, в возрасте до 25 лет и старше 55 лет, которые хотят выйти на рынок труда или найти более подходящую работу. В общей сложности в программе в Эстонии в течение года могут принять участие 144 человека, каждый месяц стартует одна группа из 12 человек.
В программе примут участие также партнеры Эстонского совета помощи беженцам - латвийская организация Shelter Safe House, эстонская Трудовая инспекция и латвийская Трудовая инспекция. Программа будет реализована с июня 2024 года по июль 2025 года. Программа финансируется через программу Interreg при поддержке Европейского фонда регионального развития.
Eesti Pagulasabi (Эстонский совет помощи беженцам) - это основанная в 2000 году общественная некоммерческая организация, целью которой является защита прав и благополучия беженцев в Эстонии и за рубежом. Эстонский совет помощи беженцам - это организация по оказанию гуманитарной помощи, сертифицированная Европейским союзом.