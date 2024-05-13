Россия может попытаться взломать мобильные телефоны британских солдат-союзников, находящихся на учениях в Эстонии.
Перевод: Сергей Светлов
Британских солдат, участвующих в воздушных и наземных учениях в странах-союзниках, граничащих с Россией, предупредили о возможных российских агентах, которые могут шпионить через мобильные телефоны, сообщает The Times.
Кибератаки организуются против союзных войск, действующих в странах Балтии и Польше, с целью получения оперативной информации, сбора данных о подразделениях и запугивания солдат. Для этого используются, например, мониторинг сигналов и перехват контактов.
В рамках операции Steadfast Defender подполковник Грант Браун также предупредил свои подразделения о возможных угрозах. «Мы не должны создавать иллюзий: Россия наблюдает за тем, как мы готовимся, размещаем и управляем [подразделениями] в Европе, - отметил Браун. - Это хорошо, в этом и есть смысл [размещения подразделений]. Однако это требует строгого подхода к таким вещам, как использование мобильных телефонов в театре военных действий».
Киберподразделения, проводившие в прошлые выходные в Эстонии симуляционные бои, предупредили, что среди прочего враги через устройства пытаются получить контакты родных и близких солдат.
«Мы должны предполагать, что российские агенты проводят электронный сбор информации против нас, поэтому меры, которые мы принимаем на месте, предназначены для защиты всех нас», - подчеркнул Браун.
Для кибершпионажа используются дроны, оснащенные разведывательной электроникой, и портативные антенны для телефонов. Сигнальщик эскадрильи ВВС Великобритании, принимавший участие в боевых учениях на учебном полигоне Нурмси в прошлые выходные, рассказал The Times, что основные угрозы личным мобильным телефонам заключаются в определении географического местоположения и получении необходимой информации с устройства.
«Обычно, как это было видно во время операции Herrick (общее название всех британских операций в Афганистане в 2002-2014 годах - прим. ред.), они пытаются получить личные контакты, связанные с домом, и затем использовать их против нас. Они стараются использовать все доступные им возможности», - отметил британский военный.
«Поэтому опять-таки очень важно придерживаться указаний сверху», - добавил солдат. Британские военнослужащие должны оставлять личные телефоны в казармах во время учений и боевых тренировок. Также им никогда не разрешается размещать в Интернете то, что может быть связано с подробностями их работы. На телефонах должна быть отключена функция геолокации.
В последние годы Россию неоднократно обвиняли во взломе телефонов солдат-союзников НАТО. В 2017 году солдаты, базировавшиеся в Тапа, заметили, что незадолго до прибытия союзных войск с их телефонов исчезли контакты.
Расследование показало, что российские войска использовали переносную антенну для доступа к телефонам в этом районе, получая данные с устройств и частично удаляя их. После этого инцидента всем солдатам на военной базе пришлось вынуть SIM-карты из своих телефонов и пользоваться Интернетом только в защищенных точках подключения.