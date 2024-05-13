Россия пытается взломать телефоны британских солдат-союзников в Эстонии

Перевод: Сергей Светлов

Британских солдат, участвующих в воздушных и наземных учениях в странах-союзниках, граничащих с Россией, предупредили о возможных российских агентах, которые могут шпионить через мобильные телефоны, сообщает The Times.

Кибератаки организуются против союзных войск, действующих в странах Балтии и Польше, с целью получения оперативной информации, сбора данных о подразделениях и запугивания солдат. Для этого используются, например, мониторинг сигналов и перехват контактов.

В рамках операции Steadfast Defender подполковник Грант Браун также предупредил свои подразделения о возможных угрозах. «Мы не должны создавать иллюзий: Россия наблюдает за тем, как мы готовимся, размещаем и управляем [подразделениями] в Европе, - отметил Браун. - Это хорошо, в этом и есть смысл [размещения подразделений]. Однако это требует строгого подхода к таким вещам, как использование мобильных телефонов в театре военных действий».

Киберподразделения, проводившие в прошлые выходные в Эстонии симуляционные бои, предупредили, что среди прочего враги через устройства пытаются получить контакты родных и близких солдат.

«Мы должны предполагать, что российские агенты проводят электронный сбор информации против нас, поэтому меры, которые мы принимаем на месте, предназначены для защиты всех нас», - подчеркнул Браун.