Эскалация усилий Москвы по дискредитации мирных планов Украины поднимает вопрос о нынешнем состоянии украинской политической системы. Политическая система Украины находится на перепутье. Политолог Рыгор Нижников пишет, что направление ее трансформации во многом повлияет как на ход боевых действий, так и на результат войны, не говоря уже о послевоенном развитии страны.
ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Война, общество и государство: украинская политическая модель на перепутье
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.
Российское вторжение оказало значительное влияние на политическую систему Украины. Исчезновение старого олигархата как ключевого фактора, консолидация общества и государства, а также запуск процедуры вступления в ЕС, открывают новые возможности по полноценной трансформации политических институтов.
Тем не менее, дальнейшее развитие и необходимость дальнейших политических изменений в условиях общественного запроса сегодня все больше наталкивается на внутренние преграды, от решения которых будет зависеть не только вектор послевоенного развития Украины, но и сам результат войны.
На третий год войны Украина оказалась в критическом положении. Вооруженные Силы Украины сражаются при остром дефиците на фоне российского наступления по всей линии фронта. Американская военная помощь доходит все с большим трудом. Стратегическая неопределенность Европы сказывается как на стратегии в отношении войны, так и будущего своей архитектуры безопасности. Россия же активно осваивает новый фронт войны против Украины.
В последние месяцы варварские атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру сочетаются с попытками разжечь конфликт между офисом президента и армией, обществом и властью: поставить под сомнение легитимность Владимира Зеленского с мая 2024 года, дискредитировать мирные планы Украины, и сыграть на противоречиях по ключевым внутренним вопросам, как, например, закон о мобилизации.
Эскалация усилий Москвы поднимает вопрос о нынешнем состоянии украинской политической системы. Политическая система Украины находится на перепутье. Направление ее трансформации во многом повлияет как на ход боевых действий, так и на результат войны, не говоря о поствоенном развитии страны. И здесь можно выделить два важных тренда. С одной стороны, политическая модель существенным образом изменилась после 2022 года. Главным внутриполитическим результатом первого этапа вторжения стал консолидация общества и государства и исчезновение старого олигархата как ключевого фактора.
С другой стороны, элементы старой политической модели, созданной в первую очередь для балансировки внутренних противоречий между элитами, продолжают играть определяющую роль в новых условиях.
Это ослабляет страну и ее институты в критический момент. На данном этапе необходимость дальнейших политических изменений в условиях общественного запроса наталкивается на структурные преграды: нежелание офиса президента и невозможность переформатирования институтов власти через выборы в условиях военных действий. Война - не лучшее время для трансформации, но лучшего времени, чем сейчас, может не быть.
(Гражданское) общество против олигархии
Вторжение России подорвало основы старого политического порядка. С момента обретения независимости украинская политическая модель сочетала неформальное клановое распределение власти с формальным политическим плюрализмом.
Олигархи были ключевым фактором в украинской политике с 1990-х годов. Их патрональные сети в широком смысле, а также их способность влиять на состав элиты и подбор кадров как на региональном, так и на национальном уровнях, разъедала государственные институты, коррумпировала общество и, что важно, давала Москве прямой рычаг влияния на Киев.
Контроль над СМИ, политическими партиями и экономическими рентами были основными инструментами олигархического влияния. Украинская олигархия поддерживала тесные связи с российской элитой и пытались извлечь выгоду из этих связей внутри страны, как Виктор Медведчук, или просто стремилась к привилегированным отношениям с Россией, что делало ее уязвимой для Кремля. Их отношения и симпатии к России как потенциальной альтернативе Западу с его повесткой реформ сохранялись вплоть до начала полномасштабной войны.
Общество же не имело весомой роли в политической системе в межвыборные периоды. Хотя роль гражданского общества особенно возросла после Революции Достоинства, а также благодаря роли Запада в институциональном развитии после 2014 года, политическая система оставалась в значительной степени нетронутой до начала полномасштабной войны в феврале 2022 года.
Война, представляющая экзистенциальную угрозу для украинского государства и нации, изменила расклад сил. Основы старой политической системы пошатнулись. Во-первых, олигархи утратили свою решающую роль в украинской политике. Олигархат лишился экономической базы. Влияние на СМИ и партийную систему значительно ослабло. Еще в феврале 2022 года украинское правительство объединило большинство телеканалов в один так называемый телемарафон, установив тем самым практически полный государственный контроль над телевидением.
Отсутствие выборов же нивелировало значимость партий, а номинальное монобольшинство - возможности влияния. Сотрудничество с властью, а не нечто обратное, стало жизненно необходимым. Неудивительно, что Ринат Ахметов передал свой медиабизнес правительству и отказался от участия в политике. Важно, что вторжение России положило конец олигархическим связям с Москвой. Пророссийские олигархи либо бежали из Украины, либо были арестованы.
Соответственно, олигархи сосредоточены на сохранении своих активов, доходов и даже личной свободы, а не на политике. Заметным исключением являются телеканалы, принадлежащие Порошенко - единственному олигарху, который продолжает инвестировать в политику, но они были отключены от цифрового вещания.
Во-вторых, роль гражданского общества, наоборот, резко возросла. Роль общества в отражении российской агрессии и мобилизации ресурсов сыграла ключевое значение в сохранении государства и подняла авторитет волонтеров и гражданских лидеров.
Высокий уровень доверия к гражданскому обществу, включая НПО, и возросший уровень гражданской активности усилили его влияние. Важно, что и восприятие государства кардинально изменилось. Прежние конфликты с государством были отложены в сторону ради достижения общей цели - сопротивления вторжению и обеспечения военного успеха. Так, под общественным давлением в сентябре 2023 года в Министерстве обороны произошли изменения в высшем руководстве, в том числе восстановление прозрачного механизма закупок для военных нужд.
В-третьих, способность Запада влиять на политику в Украине выросла кардинально. Без военной и финансовой поддержки ЕС и США ведение войны и поддержание социально-экономической стабильности в Украине было бы практически невозможно. Начало переговоров о вступлении в ЕС будет важным драйвером реформ. Механизмы помощи, такие как Ukraine Facility Plan, структурные маяки МВФ и бенчмарки США строго регламентируют необходимые условия реформ для продолжения финансовой поддержки.
Офис президента и общество
Рецентрализация государства, вызванная военными действиями, наряду с ослаблением олигархов, привела к концентрации значительной власти в руках президента. Этот сдвиг открывает новые возможности, но и создает риски. Каждый украинский президент стремился к расширению своей власти конституционными и неинституциональными методами. Владимир Зеленский, придя к власти, первым делом распустил Верховную Раду крайне сомнительным образом.
Олигархат и его способность объединяться против централизации власти президентом были предохранительным механизмом против авторитарного поворота. В условиях войны и при отсутствии выборов существует определенный риск того, что новая политическая модель может быть приспособлена к потребностям действующей власти в ущерб интересам общества.
Зеленскому не нужно балансировать между кланами и бороться с олигархами за свое политическое будущее. Контроль над парламентом и правительством потенциально позволяет быстро принимать реформистские законы и строить европейское государство в военных условиях.
В то же время, концентрация власти поощряет и старые зловредные привычки украинских элит, как неформальное «ручное управление», использование лояльных судов и правоохранительных органов в личных интересах. Вертикаль власти, исходящая из офиса президента, подминает официальные институты и механизмы принятия решений, что негативно сказывается на управлении государством. Советники и представители Офиса контролируют и направляют работу политических институтов, Верховной Рады, Кабинета министров, судебной системы и правоохранительных органов.
Желание руководить «по-старому», кадровые перестановки, основанные на связях и лояльности, давление на бизнес, коррупционные скандалы, злоупотребление властью СБУ и другими (новыми и старыми) правоохранительными органами, вызывают опасения в украинском обществе. Роль Андрея Ермака, неизбранного функционера, с огромной неформальной властью, поднимает вопросы о желании политического руководства менять институты не ради сохранения себя во власти, а для страны и ее будущего.
По мере затягивания войны давление общества, требующего всеобъемлющих реформ, включая борьбу с коррупцией, или разочаровывающегося в государстве и западе, будет расти. Хотя это создает определенную напряженность в отношениях между национальными лидерами и общественностью, украинское общество показало свою зрелость и не позволит существующим разногласиям сказаться на основной цели - сохранении украинской государственности.
Заключение
Война представляет собой экзистенциальную угрозу для Украины, но также открывает возможности для трансформации. У действующей власти есть шанс построить новое государство, основанное на современных европейских ценностях и правилах. Статус кандидата в члены ЕС и предстоящие переговоры о вступлении могут стать механизмом реформирования страны и, в конечном счете, привести ее к победе в войне и процветанию.
Однако существует и риск того, что новая политическая модель будет продолжать и дальше слишком подстраиваться под нужды действующей власти в ущерб интересам страны и общества, и даже если Украина сможет отстоять свою государственность, старые пороки и новые поствоенные проблемы могут не позволить украинскому обществу достичь заслуженного процветания. Статус кандидата в ЕС и переговоры о вступлении является мощным механизмом, но не панацеей. Следовательно, несмотря на войну, украинское гражданское общество и Запад не могут ждать окончания войны, а должны сделать все возможное, чтобы трансформация Украины из патрональной в либеральную демократию происходила уже сейчас.