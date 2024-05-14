ОТ ПОЛИТОЛОГА Война, общество и государство: украинская политическая модель на перепутье

Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.

Российское вторжение оказало значительное влияние на политическую систему Украины. Исчезновение старого олигархата как ключевого фактора, консолидация общества и государства, а также запуск процедуры вступления в ЕС, открывают новые возможности по полноценной трансформации политических институтов.

Тем не менее, дальнейшее развитие и необходимость дальнейших политических изменений в условиях общественного запроса сегодня все больше наталкивается на внутренние преграды, от решения которых будет зависеть не только вектор послевоенного развития Украины, но и сам результат войны.

На третий год войны Украина оказалась в критическом положении. Вооруженные Силы Украины сражаются при остром дефиците на фоне российского наступления по всей линии фронта. Американская военная помощь доходит все с большим трудом. Стратегическая неопределенность Европы сказывается как на стратегии в отношении войны, так и будущего своей архитектуры безопасности. Россия же активно осваивает новый фронт войны против Украины.

В последние месяцы варварские атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру сочетаются с попытками разжечь конфликт между офисом президента и армией, обществом и властью: поставить под сомнение легитимность Владимира Зеленского с мая 2024 года, дискредитировать мирные планы Украины, и сыграть на противоречиях по ключевым внутренним вопросам, как, например, закон о мобилизации.