Спасатели обратились к жителям Эстонии с важным предупреждением

Спасатели просят крайне осторожно обращаться с открытым огнем в сухой природной среде. Каждый, кто разводит костер, должен позаботиться о том, чтобы огонь не смог распространиться на природу или здания.

Для этого нужно разводить костер вдали от зданий, учитывать направление и силу ветра, очистить зону вокруг кострища от сухих растений и по возможности ограничить его камнями или земляным валом.

Нужно следить за горящим костром и держать под рукой первичные противопожарные средства - например, ручные огнетушители, ведра с водой или напорный шланг.