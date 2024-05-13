Холод, падения, бродячая собака – несмотря ни на что, эстонская спортсменка вошла в топ-10 чемпионата Европы

Гонку с большим преимуществом выиграла голландка Пак Питерс, ее время составило 1:28.09. Серебряная медаль досталась австрийке Моне Миттервалльнер (+1,12), а бронзовая медаль досталась немке Нине Бенц (+2,15). Полин Ферран-Прево, действующая чемпионка мира, выигравшая гонку на шорт-треке, сошла с дистанции. Лыйв проиграла победительнице за пять минут и 54 секунды. Среди остальных эстонок Мари-Лийз Мыттус заняла 27-е место, а Мерили Сирвел - 30-е.

«Пока разогревалась, чувствовала себя хорошо, но поскольку погода была совершенно безумная, где-то внутри сидело большое беспокойство, что что-то может случиться. Так и произошло, - сказала Лыйв после соревнований. - Я хорошо стартовала, но уже на первом подъеме почувствовала, как наступает холод. На мне было много слоев одежды, но при температуре +2 градуса хотелось бы утеплиться получше».