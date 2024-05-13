Холод, падения, бродячая собака – несмотря ни на что, эстонская спортсменка вошла в топ-10 чемпионата Европы

В воскресенье в рамках чемпионата европы по маунтинбайку в румынском Кейле Градиштей состоялся олимпийский кросс. Соревнования проходили в сложнейших погодных условиях – было холодно, лил дождь. Несмотря ни на что лучшая велосипедистка Эстонии Яника Лыйв заняла восьмое место.
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Гонку с большим преимуществом выиграла голландка Пак Питерс, ее время составило 1:28.09. Серебряная медаль досталась австрийке Моне Миттервалльнер (+1,12), а бронзовая медаль досталась немке Нине Бенц (+2,15). Полин Ферран-Прево, действующая чемпионка мира, выигравшая гонку на шорт-треке, сошла с дистанции. Лыйв проиграла победительнице за пять минут и 54 секунды. Среди остальных эстонок Мари-Лийз Мыттус заняла 27-е место, а Мерили Сирвел - 30-е.