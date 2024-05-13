Крупные города Эстонии получат от ЕС миллионы евро на развитие велодорожек

Вместе с собственными вкладами городов в повышение устойчивости мобильности будет инвестировано около 37 миллионов евро.

В Пярну финансовая помощь ЕС будет направлена на строительство велосипедных дорожек на строящемся мосту Раба-Лайя, а также на улицах Раба, Парги, Айя, Эспланаади и Супелузе.

Тарту использует европейский грант для строительства велосипедных дорожек на улицах Тяэ, Тяхтвере, Тугласе, Ынне, Кастани, Лайя, Якоби, Рийя, Туру и на бульваре Вабадузе.

На мосту Сыпрузе также будет построена велосипедная дорожка. Также будут реконструированы два перекрестка и завершено строительство парковки для автомобилей на улице Выру.

Эта же мера поможет продолжить развитие сети велосипедных дорожек и в Таллинне. Решение о том, какие проекты будут финансироваться в столице, должно быть принято не позднее лета этого года.

Финансируемая ЕС мера будет поддерживать решения по развитию интегрированных и безопасных сетей велосипедных дорожек. Помимо них, финансирование будет выделено также на работы, связанные с велопарковками, пунктами подкачки шин и ремонта проколов, а также со скамейками для отдыха велосипедистов.

Проекты будут реализованы в период с 2024 по 2029 год.