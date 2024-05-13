При финансовой поддержке Европейского союза Пярну получит 12 млн евро, а Тарту - почти 14 млн евро на строительство велосипедных дорожек.
Крупные города Эстонии получат от ЕС миллионы евро на развитие велодорожек
Вместе с собственными вкладами городов в повышение устойчивости мобильности будет инвестировано около 37 миллионов евро.
В Пярну финансовая помощь ЕС будет направлена на строительство велосипедных дорожек на строящемся мосту Раба-Лайя, а также на улицах Раба, Парги, Айя, Эспланаади и Супелузе.
Тарту использует европейский грант для строительства велосипедных дорожек на улицах Тяэ, Тяхтвере, Тугласе, Ынне, Кастани, Лайя, Якоби, Рийя, Туру и на бульваре Вабадузе.
На мосту Сыпрузе также будет построена велосипедная дорожка. Также будут реконструированы два перекрестка и завершено строительство парковки для автомобилей на улице Выру.
Эта же мера поможет продолжить развитие сети велосипедных дорожек и в Таллинне. Решение о том, какие проекты будут финансироваться в столице, должно быть принято не позднее лета этого года.
Финансируемая ЕС мера будет поддерживать решения по развитию интегрированных и безопасных сетей велосипедных дорожек. Помимо них, финансирование будет выделено также на работы, связанные с велопарковками, пунктами подкачки шин и ремонта проколов, а также со скамейками для отдыха велосипедистов.
Проекты будут реализованы в период с 2024 по 2029 год.