Массированные ракетные удары по Украине наносят непоправимый ущерб энергетической инфраструктуре страны. Локдауны и веерные отключения регионов стали уже обыденностью. Волонтер и предприниматель из Латвии Виталий Оленийчук помогает Украине восстанавливать ее энергетическую инфраструктуру, заключая в Европе контракты на поставки комплектующих для украинской энергетики. В беседе с ведущим «Украинской студии» Rus.Postimees он раскрыл некоторые тонкости и секреты своей работы.
Волонтер Виталий Оленийчук: Украина была в энергетическом рабстве у России, но теперь наступило выздоровление
22 марта 2024 года российские войска нанесли самый масштабный ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В тот день были значительно повреждены гидроэлектростанции Днепровской ГЭС-1 и ГЭС-2. Российские оккупанты нанесли более 15 ударов по объектам энергетики Харькова, который до сих пор не может оправиться от обстрелов, и веерные отключения в Харькове продолжаются до настоящего времени. 11 апреля 2024 года Россия совершила еще одно военное преступление, уничтожив Трипольскую ТЭС.
И снова на помощь Украине приходят волонтеры, поскольку усилий самого государства в борьбе с таким злом не хватает. Виталий Оленийчук разыскивает на всевозможных рынках мира трансформаторные подстанции, дизельные и газовые генераторы, а также много чего еще.
Выдержки из беседы:
- Виталий, каким образом вы поддерживаете энергетическую инфраструктуру Украины?
- Со времен первого блэкаута остро встала необходимость в различном оборудовании, которое можно использовать индивидуально на фронте, а также в тылу. Мы длительное время работали с разными предприятиями в Евросоюзе, пытались дотянуться до всего, до чего было возможно в тот момент: трансформаторы, генераторы, различная инфраструктура. Это были генераторы, которые могли снабжать электроэнергией на уровне большого здания, предприятия, или даже микрорайона.
Очень быстро оборудование стало исчезать, но оно начало появляться у нас в Украине, и к окончанию вот этой острой фазы Украина была обеспечена подобным оборудованием лучше, чем любая другая страна. Волонтерское движение в этом смысле отработало хорошо.
- Как известно, украинское энергетическое оборудование очень часто - это наследие советской промышленности со всеми вытекающими плюсами и недостатками. Не возникало ли проблем совместимости во время поиска заменителей в Европе?
- Конечно, это большая проблема, которая мешает Украине в интеграции с Европой. Наши электросети - часть советской энергосистемы, которые рассчитаны на работу с восточными соседями. Соответственно, в Европе все было по-другому. То, что мы не модернизировали свои сети под европейские стандарты, было вызвано отчасти тем, что наши олигархи в энергетике предпочитали сотрудничать с Россией. Из-за этого мы были в энергетическом рабстве.
У нас была очень хорошо развита атомная энергетика, стоимость киловатта которой была практически символической. Мы можем не только себя обеспечивать этой электроэнергией, но и продавать ее в страны ЕС. Я думаю, если бы это произошло, то сейчас и в Латвии киловатт был бы дешевле. Но Украина не развивала свою атомную энергетику, зависела от российских энергосетей.
Например, давным давно были выделены миллиарды долларов на то, чтобы построить в Украине два ядерных реактора западного типа на Хмельницкой атомной станции, но это строительство так и не началось полноценно. Только после полномасштабного вторжения пошли разговоры, чтобы достроить эти энергоблоки.
Россия строила газопровод «Северная Осетия - Южная Осетия», который должен был быть завершен за пять лет, но подрядчика заставили достроить его за три года, не считаясь с расходами, и как только в 2008 году он был введен в эксплуатацию, тут же были аннексированы Южная Осетия и Абхазия.
- Многие волонтеры из Европы, США и других стран сталкиваются с отказами от поставщиков, когда те узнают, что товары предназначаются для Украины. У вас были подобные случаи?
- Да, то, что в Украине стандарт энергооборудования постсоветский, в Европе подобное оборудование быстро закончилось, либо оно было вывезено, разобрано, закуплено непосредственно перед войной компаниями, связанными с Россией. Естественно, такое оборудование мы могли найти только в постсоветских странах: Казахстан, Кыргызстан, Грузия. Азербайджан уже давно перешел на западные стандарты.
В энергетических и логистических компаниях нам сказали, что везде тотальный контроль ФСБ за этим, что все предупреждены о личной ответственности, и поставки такого оборудования Украине практически невозможны. Даже в таких странах, как Казахстан и Грузия, предпочитали не связываться. Поэтому приходилось выходить на эти страны не от имени Украины, а от имени турецких компаний, например, или еще как-то.
- А как вы попали в эту энергетическую тему? Насколько мне известно, вы с вашим родным братом Валерием отправляли джипы на фронт, разнообразную помощь.
- Есть такой анекдот про украинских волонтеров: у ВСУ нет ядерного оружия, потому что его еще волонтерам не заказали. Все зависит от запросов. У нас есть партнеры в Латвии, Болгарии, в других странах ЕС, где у нас есть хорошие друзья, которые нам сочувствуют и помогают еще с 2014 года. Этой люди самого разного уровня, и когда что-то необходимо, то на все наши запросы всегда был ответ.
- Вы упомянули Болгарию, которая еще со времен СССР была и до сих пор является довольно пророссийской страной. У вас не возникают сложности в сотрудничестве с болгарскими партнерами?
- Да, многие спокойно торговали, работали на российскую логистику, дешевые российские энергоресурсы. В Латвии, например, риски осознали раньше, но стела в парке Победы упала только пару лет назад. В Болгарии «Алеши» еще стоят. Я им говорю: когда ваши «Алеши» везде упадут, тогда вы можете считать себя полностью независимыми, во что в Болгарии еще мало кто верит.
Однако, при всех этих проблемах, Болгария выходит в лидеры по поставкам ракет, снарядов и прочей военной номенклатуры Украине. Они делали это тихо, с первых дней войны. Болгария - один из крупнейших производителей вооружений и расходников к ним. Благодаря войне в Украине, эти предприятия нарастили производство. Уже после начала полномасштабного вторжения в 2023 году в парламент вошли прозападные силы, которым еще предстоит пройти вот эту ломку, переориентацию на запад.
И «Лукойл» тут еще пока что работает, и ждут здесь российского туриста в курортных местах, но этот турист уже меняется: тех, которые кричат «Тагил» и прыгают в бассейн, уже здесь нет. Точно так же, как в Латвии запрещены автомобили на российской регистрации. То есть, запрос общества формирует действия правительства.
- Виталий. хочу спросить у вас об информационной безопасности. Знаю, что вы являетесь разработчиком соцсетей. Почему в Украине до сих пор все еще в ходу российские соцсети, а нет своей?
- Украина находится вне торгового поля мира, Amazon, eBay, Kickstarter и многих других глобальных игроков, где человеку дается доступ к товарам и услугам, либо ко многим другим возможностям.
В Латвии директору одной из своих компаний я заказал портфель. Он хотел такой портфель, как у Жванецкого, кожаный такой. Я нашел ему такой и купил. Посылка в Латвию ему пришла из Индии, вместе с фотографиями семьи фермера, который делает эти портфели из кожи буйволов, которых те выращивают. На этой фотографии были написаны слова благодарности за покупку.
И мне так стало обидно, что через eBay какой-то фермер из Индии в шлепках на босу ногу может мне прислать этот портфель. То есть, я из Латвии мог оплатить, а индус - отправить. Мы запускали ракеты в космос, мне стало обидно, почему у нас нет таких возможностей. Таких сервисов, которые дают толчок стартапам во всем мире, очень много, и никто украинцев ждать не будет.
Тогда мы решили, что нужна соцсеть, которая будет рождена в Украине, в которую будут включены все сферы человеческой жизни. За слоган себе взяли «Все, ради чего ты в интернете», и запланировали себе соцсеть, которая будет в трендах Тик-ток, Инстаграм и прочих, но с банковскими кошельками, доступом ко многим сервисам. Назвали мы ее Є своє - есть свое, если по-русски.
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