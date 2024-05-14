Волонтер Виталий Оленийчук: Украина была в энергетическом рабстве у России, но теперь наступило выздоровление

Переговоры с партнерами в украинском посольстве в Риге. Фото: Личный архив Виталия Оленийчука.

- Как известно, украинское энергетическое оборудование очень часто - это наследие советской промышленности со всеми вытекающими плюсами и недостатками. Не возникало ли проблем совместимости во время поиска заменителей в Европе?

- Конечно, это большая проблема, которая мешает Украине в интеграции с Европой. Наши электросети - часть советской энергосистемы, которые рассчитаны на работу с восточными соседями. Соответственно, в Европе все было по-другому. То, что мы не модернизировали свои сети под европейские стандарты, было вызвано отчасти тем, что наши олигархи в энергетике предпочитали сотрудничать с Россией. Из-за этого мы были в энергетическом рабстве.

У нас была очень хорошо развита атомная энергетика, стоимость киловатта которой была практически символической. Мы можем не только себя обеспечивать этой электроэнергией, но и продавать ее в страны ЕС. Я думаю, если бы это произошло, то сейчас и в Латвии киловатт был бы дешевле. Но Украина не развивала свою атомную энергетику, зависела от российских энергосетей.

Например, давным давно были выделены миллиарды долларов на то, чтобы построить в Украине два ядерных реактора западного типа на Хмельницкой атомной станции, но это строительство так и не началось полноценно. Только после полномасштабного вторжения пошли разговоры, чтобы достроить эти энергоблоки.