Глава Центрального союза работодателей: продолжится ли обеднение в Европе, зависит от выборов

«Ничто не изменится к лучшему само по себе. Необходимо изменить мышление как в решениях, так и в действиях, и выборы в Европейский парламент в июне предоставляют такую возможность», - сказал Аас.

«Мы должны направить туда представителей, которые будут придавать приоритетное значение экономическому развитию и отстаивать повышения внимания к этому в Европе. Если этого не произойдет, продолжится постепенное угасание и обеднение, пока остальной мир будет действовать и оставлять нас все дальше за спиной», - добавил он.