На Tour of Estonia приедет знаменитая команда

Первый этап пройдет на трассе Таллинн-Тарту (192,6 км); гонщики финишируют на подъеме улицы Лосси в Тарту.

Второй этап состоится в Тарту на кольцевом маршруте (общая протяженность маршрута 164,8 км), где гонщики 16 раз преодолеют склоны улиц Ванемуйзе и Лосси.

Директор соревнований Индрек Кельк уверен, что норвежская профессиональная команда Uno-X Mobility приедет на Tour of Estonia.

«Это отличный комплимент команде организаторов и показатель качества мероприятия. Например, команда второй год подряд получает приглашение на престижный «Тур де Франс», и это уже говорит само за себя», - констатирует он.

Например, в состав этой команды входит Расмус Бёг Валлин, выигравший в прошлом году этап Гран-при Тарту, а также Tour of Estonia.

На старт также выйдет эстонская команда с многократными победителями Tour of Estonia Карлом Патриком Лауком и Гертом Йыэяэром. На старт также выйдет Норман Вахтра, выигравший этап Гран-при Тарту в 2022 году и занявший в том же году второе место в туре.

«Я верю, что оба этапа будут захватывающими. Последние годы показали, что участок с подъемом по улице Лосси в тарту стал вишенкой на торте этапа Таллинн-Тарту и весьма неплохо смешивает карты. Кроме того, тартуский этап с его 16 турами по городским улицам является хорошим испытанием для гонщиков, и на него обязательно стоит приехать», - добавил Кельк.

Помимо Tour of Estonia 25 мая стартует женский Tour of Estonia протяженностью 104,2 км. В воскресенье, 26 мая, все любители велосипедного спорта смогут принять участие в 43-м Тартуском велоралли.

Подробная информация находится ЗДЕСЬ.