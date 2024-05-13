АЙМАР ВЕНЦЕЛЬ Взгляд изнутри на сюрреалистичную грузинскую политику: откуда берется дружелюбие к России?

Это было особенного просто, потому что ни у «Грузинской мечты» Иванишвили, ни у «Единого национального движения» Саакашвили нет никакой программы, это политические партии, главная цель которых - просто быть у власти. Так, один из моих знакомых проголосовал за Мишу, потому что Бени присвоил себе половину ботанического сада в Тбилиси, где постепенно пополнял свои коллекции крупных местных деревьев. Эти деревья, которым часто сотни лет, выкапывали с места их произрастания и привозили в Тбилиси, где их высаживали в парке (это тоже своего рода сюрреалистический опыт, о которым был снят очень хороший документальный фильм).

Особенности грузинской политики

Для грузинской политики характерны два хронических явления - отсутствие интереса людей к политике и неспособность политических сил сотрудничать. Все это привело к тому, что сейчас правит «Грузинская мечта», которая уже давно занимается закручиванием гаек и все более дружественной к России политикой.

Обвинения активистов по отношению к власти во все более авторитарной внутренней политике кажутся здесь неуместными - нынешние грузинское правительство и парламент не упали с неба, зеленый свет им был создан массовым отсутствием интереса к политике среди избирателей. Можно констатировать, что нынешняя ситуация в Грузии подтверждает тезис о том, что если люди не занимаются политикой, то политика будет заниматься людьми.

Грузия - общество, в котором горизонтальная сплоченность низкая, то есть солидарность между людьми и способность что-то делать вместе в течение длительного времени минимальны. С другой стороны, грузинам нравятся возвышенные и пафосные жесты. В новейшей истории Грузии было немало различных протестов, но, как правило, они ни к чему не привели, потому что после совместного скандирования и размахивания флагами каждый возвращается к своим делам.

Теперь будет интересно посмотреть, возникнет ли наконец в Грузии активное гражданское общество, или же нынешние акции протеста так и останутся очередным возвышенным и пафосным жестом.