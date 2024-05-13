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АЙМАР ВЕНЦЕЛЬ Взгляд изнутри на сюрреалистичную грузинскую политику: откуда берется дружелюбие к России?

, этнолог
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Протесты в Тбилиси. 18 апреля 2024 года.
Протесты в Тбилиси. 18 апреля 2024 года. Фото: Shakh Aivazov
  • Грузия - общество с низким уровнем горизонтальных связей
  • Грузинская политика характеризуется двумя хроническими явлениями

Как-то так получилось, что в начале октября 2020 года мне пришлось ехать в Тбилиси, и одновременно там проходили очередные парламентские выборы. Надо сказать, что последний раз столь нелепое зрелище доводилось видеть еще в советское время, вспоминает этнолог Аймар Венцель.

Перевод: Павел Соболев

Я жил на первом этаже двухэтажного частного дома, главная входная дверь в дом семьи находилась за стеной рядом с моей комнатой. А утром я проснулся от того, что кто-то стучал во входную дверь. Когда волочащимися шагами хозяева наконец спустились по лестнице сверху и открыли дверь, я услышал тонкий, взволнованный голос, более или менее властно объясняющий отцу семейства, что нужно немедленно идти на выборы, избирательный участок есть там и там, и что на выборы надо идти целиком всей семьей.

Сюрреалистические выборы

Поскольку я жил в преимущественно русскоязычном районе в центре города, весь разговор велся на русском языке, благодаря чему я его понимал. Когда я позже спросил отца семейства, планирует ли он тоже пойти на выборы, он без особого энтузиазма ответил: «Наверное, нужно сходить». При этом с улицы доносился шум. По булыжной мостовой ехали машины, на крышах громкоговорители приглашали (вернее, приказывали) людям на двух языках - грузинском и русском - идти выполнять свой гражданский долг. Кроме того, говорилось, что адрес избирательного участка по месту жительства такой-то, и что с собой нужно взять паспорт.

Это были сюрреалистические выборы. Большое количество людей проголосовало за двух человек: за Мишу, он же Михаил Саакашвили, или Бени, он же Бидзина Иванишвили. Что делало ситуацию сюрреалистической, так это то, что ни один из них не баллотировался. В то время Саакашвили находился под домашним арестом по обвинению в уголовном преступлении, Иванишвили дистанцировался от государственных политических должностей. В личном выборе людей, как это часто бывает, политика играла небольшую роль.

Это было особенного просто, потому что ни у «Грузинской мечты» Иванишвили, ни у «Единого национального движения» Саакашвили нет никакой программы, это политические партии, главная цель которых - просто быть у власти. Так, один из моих знакомых проголосовал за Мишу, потому что Бени присвоил себе половину ботанического сада в Тбилиси, где постепенно пополнял свои коллекции крупных местных деревьев. Эти деревья, которым часто сотни лет, выкапывали с места их произрастания и привозили в Тбилиси, где их высаживали в парке (это тоже своего рода сюрреалистический опыт, о которым был снят очень хороший документальный фильм).

Особенности грузинской политики

Для грузинской политики характерны два хронических явления - отсутствие интереса людей к политике и неспособность политических сил сотрудничать. Все это привело к тому, что сейчас правит «Грузинская мечта», которая уже давно занимается закручиванием гаек и все более дружественной к России политикой.

Обвинения активистов по отношению к власти во все более авторитарной внутренней политике кажутся здесь неуместными - нынешние грузинское правительство и парламент не упали с неба, зеленый свет им был создан массовым отсутствием интереса к политике среди избирателей. Можно констатировать, что нынешняя ситуация в Грузии подтверждает тезис о том, что если люди не занимаются политикой, то политика будет заниматься людьми.

Грузия - общество, в котором горизонтальная сплоченность низкая, то есть солидарность между людьми и способность что-то делать вместе в течение длительного времени минимальны. С другой стороны, грузинам нравятся возвышенные и пафосные жесты. В новейшей истории Грузии было немало различных протестов, но, как правило, они ни к чему не привели, потому что после совместного скандирования и размахивания флагами каждый возвращается к своим делам.

Теперь будет интересно посмотреть, возникнет ли наконец в Грузии активное гражданское общество, или же нынешние акции протеста так и останутся очередным возвышенным и пафосным жестом.

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