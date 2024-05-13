Руководитель бюро недвижимости: чтобы избежать убытков, арендодателям приходится снижать цену

Однако существенного снижения цен на наиболее востребованные квартиры, то есть, на небольшие квартиры в хорошем состоянии, не произошло, пишет, комментируя для BNS ситуацию на рынке аренды руководитель 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер.

По словам Вахтера, два-три года назад жизнь арендодателя была намного проще, поскольку новый арендатор для квартиры находился очень быстро, и, как правило, на одну квартиру претендовали сразу несколько потенциальных арендаторов.

«Это был своего рода стандарт, к прежней цене добавлялись 50 евро, и собственник, и арендатор оставались довольны сделкой», - пояснил Вахтер, имеющий более чем 20-летний опыт работы, и добавил, что в последний год ситуация существенно изменилась.

«Дело в том, что высокие процентные ставки создали ситуацию, когда многие собственники счастливы, если получаемая ими арендная плата покрывает расходы на платежи по кредиту. Ведь инвестор хорошо понимает, что каждый месяц, когда квартира простаивает пустой, приносит ему убытки. Конечно, для арендаторов это хорошо, потому что у них больше выбор, а также больше возможностей для торга», - комментирует Вахтер, по словам которого, недостатка в клиентах сегодня нет, поскольку в трудные времена агентства недвижимости с широкой сетью ощутимо более полезны для владельцев квартир.

«Актуальная информация, позволяющая хорошо знать рынок, облегчает поиск как правильной цены, так и подходящего клиента, а также экономит время», - сказал руководитель 1Partner Kinnisvara.

Если за неделю-другую новый арендатор на горизонте не появится, очевидно, что цену придется немного снизить.

«Но, если кто-то уже приходит смотреть предлагаемую в аренду квартиру, значит цена вполне приемлемая, однако это еще не гарантия того, что получится заключить сделку», - описывает Вахтер происходящее на рынке и добавляет, что достойные квартиры по-прежнему не задерживаются у инвесторов надолго.

Мартин Вахтер умеренно оптимистичен: «Нынешней весной были также примеры обратного, когда новый арендатор был готов платить 750 евро за квартиру, которую прошлой осенью с трудом удалось сдать за 700 евро».