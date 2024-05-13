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Херем: в Эстонии можно было бы начать производство беспилотников по заказу государства

Сандер Сильм
, экономический журналист
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Пилот одного из подразделений беспилотных летательных аппаратов 31-й украинской бригады на тренировке в Донецкой области.
Пилот одного из подразделений беспилотных летательных аппаратов 31-й украинской бригады на тренировке в Донецкой области. Фото: Jaanus Piirsalu

Производство в Эстонии ударных беспилотников по государственному заказу может стать способом заменить в условиях нехватки средств дорогостоящее оружие иностранного производства на отечественное, сообщает ERR.

Глава Сил обороны генерал Мартин Херем предположил, что если у государства не хватает денег на закупку за рубежом большого количества дорогих противотанковых ракет, то аналогичную задачу могли бы выполнять беспилотники отечественного производства.

По оценке генерала, для производства таких беспилотников, возможно, имеет смысл взять кредит. Если заказ будет адресован эстонской оборонной промышленности, то это будет инвестицией не только в обороноспособность Эстонии, но и в оборонную промышленность и экономику страны. Большая часть заемных средств вернулась бы государству в виде налогов.

Подробности читайте на новостном портале ERR.

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