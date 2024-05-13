Херем: в Эстонии можно было бы начать производство беспилотников по заказу государства

Глава Сил обороны генерал Мартин Херем предположил, что если у государства не хватает денег на закупку за рубежом большого количества дорогих противотанковых ракет, то аналогичную задачу могли бы выполнять беспилотники отечественного производства.

По оценке генерала, для производства таких беспилотников, возможно, имеет смысл взять кредит. Если заказ будет адресован эстонской оборонной промышленности, то это будет инвестицией не только в обороноспособность Эстонии, но и в оборонную промышленность и экономику страны. Большая часть заемных средств вернулась бы государству в виде налогов.