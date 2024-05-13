До сих пор рынок порталов по продаже автомобилей в Эстонии сравнительно долго оставался в неизменном состоянии, но теперь начали появляться новые игроки, планирующие захватить большую долю рынка.
Эксперт: эстонский авторынок ожидают серьезные потрясения
«Несколько месяцев назад начал работать созданный автолюбителями портал объявлений Autodiiler, и его старт был многообещающим. Сейчас ходят слухи, что в ближайшие месяцы появятся еще два портала, цель которых – потрясти рынок с еще большей амплитудой», - рассказал Янек Прюммель, член правления компании Modera, занимающейся программным обеспечением для продажи автомобилей.
«Конкуренцию на рынке порталов по продаже автомобилей приветствуют и Modera, и продавцы, и конечные покупатели, поскольку всем приходится работать усерднее, а потребитель получает лучший результат. В любом случае, продавцы автомобилей сейчас очень оживлены, и мы слышим положительные отзывы о новинках», - сказал Прюммель.
Основатель Autodiiler Карел Пийроя отметил, что помимо ряда инновационных решений, как частных, так и бизнес-клиентов планируется привлечь более низкой, чем у конкурентов ценой: «Объявления на нашем портале стоят почти в десять раз дешевле, чем у крупнейшего конкурента. Такие выгодные цены связаны с нашим выходом на рынок, но цель состоит в том, чтобы удерживать цены доступными в течение длительного времени».
По его словам новы портал был принят хорошо: «Видно, что рынок соскучился по новым игрокам».
Кроме того, он отметил, что на платформе появляется и большое количество автомобилей выходного дня, у владельцев которых нет прямого желания продавать машину, но поскольку объявления необычайно дешевы, они «закидывают удочки». Если покупатель готов предложить подходящую цену, автомобиль будет продан.
«Мы получили много отзывов от крупных клиентов, и исходя из этого, постоянно обновляем сайт. Это немного неочевидное решение, но мы считаем, что оно приведет к созданию лучшего продукта», - сказал Пийроя.
Пийроя добавил, что помимо выгодной цены платформа Autodiiler отличается еще и тем, что на ней нет ограничения на количество изображений. Фотографии можно загружать в высоком качестве, что позволяет рассмотреть на автомобилях пятна ржавчины и царапины. Также в объявлении можно разместить ссылку на видео на YouTube, чтобы продавец мог показать, как заводится машина и работает двигатель.
Он также отметил, что при размещении первого объявления продавцу необходимо ввести лишь минимум данных, а дополнять объявления можно в любой момент.