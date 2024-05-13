Эксперт: эстонский авторынок ожидают серьезные потрясения

«Несколько месяцев назад начал работать созданный автолюбителями портал объявлений Autodiiler, и его старт был многообещающим. Сейчас ходят слухи, что в ближайшие месяцы появятся еще два портала, цель которых – потрясти рынок с еще большей амплитудой», - рассказал Янек Прюммель, член правления компании Modera, занимающейся программным обеспечением для продажи автомобилей.

«Конкуренцию на рынке порталов по продаже автомобилей приветствуют и Modera, и продавцы, и конечные покупатели, поскольку всем приходится работать усерднее, а потребитель получает лучший результат. В любом случае, продавцы автомобилей сейчас очень оживлены, и мы слышим положительные отзывы о новинках», - сказал Прюммель.

Основатель Autodiiler Карел Пийроя отметил, что помимо ряда инновационных решений, как частных, так и бизнес-клиентов планируется привлечь более низкой, чем у конкурентов ценой: «Объявления на нашем портале стоят почти в десять раз дешевле, чем у крупнейшего конкурента. Такие выгодные цены связаны с нашим выходом на рынок, но цель состоит в том, чтобы удерживать цены доступными в течение длительного времени».

По его словам новы портал был принят хорошо: «Видно, что рынок соскучился по новым игрокам».