Грецкий – о перестановках в Минобороны РФ: Путин готовится к затяжной войне

«Здесь месседж может быть только один: Путин готовит системы, в первую очередь, Министерства обороны, к затяжной войне, и Белоусов назначен, чтобы оптимизировать саму структуру министерства под нужды затяжной войны, затяжного противостояния», - сказал Грецкий и добавил, что Белоусов - человек, у которого в Министерстве обороны своих интересов по сути нет, и ради оптимизации каких-то расходов он будет готов принимать жесткие решения.