Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру Андрея Белоусова на пост Министра обороны России. Своим мнением о том, что означает это назначение, а также переход Сергея Шойгу в Совет безопасности, c Rus.ERR поделился научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности Игорь Грецкий.
Грецкий – о перестановках в Минобороны РФ: Путин готовится к затяжной войне
«Здесь месседж может быть только один: Путин готовит системы, в первую очередь, Министерства обороны, к затяжной войне, и Белоусов назначен, чтобы оптимизировать саму структуру министерства под нужды затяжной войны, затяжного противостояния», - сказал Грецкий и добавил, что Белоусов - человек, у которого в Министерстве обороны своих интересов по сути нет, и ради оптимизации каких-то расходов он будет готов принимать жесткие решения.
По словам Грецкого, Шойгу по горизонтали перетекает с одной должности на другую: «Никакой опалы нет».