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Грецкий – о перестановках в Минобороны РФ: Путин готовится к затяжной войне

Rus.Postimees
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Сергей Шойгу.
Сергей Шойгу. Фото: ALEXANDER NEMENOV/AFP/Scanpix

Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру Андрея Белоусова на пост Министра обороны России. Своим мнением о том, что означает это назначение, а также переход Сергея Шойгу в Совет безопасности, c Rus.ERR поделился научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности Игорь Грецкий.

«Здесь месседж может быть только один: Путин готовит системы, в первую очередь, Министерства обороны, к затяжной войне, и Белоусов назначен, чтобы оптимизировать саму структуру министерства под нужды затяжной войны, затяжного противостояния», - сказал Грецкий и добавил, что Белоусов - человек, у которого в Министерстве обороны своих интересов по сути нет, и ради оптимизации каких-то расходов он будет готов принимать жесткие решения.

По словам Грецкого, Шойгу по горизонтали перетекает с одной должности на другую: «Никакой опалы нет».

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