ОБРАЩЕНИЕ Епископ Александр призвал всех православных епископов Эстонии встретиться и добиться примирения

По всей видимости, обращение связано с недавним решением Рийгикогу объявить Московский патриархат организацией, поддерживающей российскую агрессию и режим, в связи с чем Министерство внутренних дел Эстонии попросило приходы, подчиняющиеся Москве, объявить полную автономию или войти в состав Константинопольского патриархата.

Обращение епископа Пярнуского и Сааремааского Александра

Возлюблeнные о Господe отцы, братия и сестры, Христос воскресе!

Намедни выбрался аз, грешный, на свет Божий из своей великопостной кельи, в которой пребывал молясь и постясь по мере сил. И что вижу, и что слышу? Оказывается, вместо ожидаемой светлой Пасхальной радости среди православных нашей Богохранимой страны обретаются Церковь раздирающие разногласия. Что, «разве разделился Христос?» (1 Кор. 1:13), или Цеpковь наша святая не Едина? «Откуда у вас вражды и распри?.. препираетесь и враждуете… Про́сите (у Бога), и не получаете…» (см. посл. Иак. гл. 4)

Я не богослов, не знаток канонов, не сведущ в мирской политике (будь она неладна!), однако для меня, простолюдина по духу, но глубоко верующего христианина, важно и на первом месте стоит и всегда будет стоять святая Православная Христианская вера. Все остальное во всем своем величии и значении, как то: национальность, гражданство, юрисдикция и т. д. - на далёком втором месте. У кого эти понятия расположены в другой последовательности, надеюсь таких немного среди православных, тот еще на полпути к познанию Бога.

Откуда проблемы среди христиан - среди тех, кому Христос заповедал прощать и любить друг друга? Оттуда, что мы живем не по заповедям Божиим, а по мирским, корыстным законам. Мы лишь читали в Евангелии о том, что заповедал нам Господь, на деле же, опираясь на свой лжеименный разум, изобретаем бесчисленное количество мирских государственных законов и постановлений, общественных правил, которые по своему содержанию и в подметки не годятся Закону Божию. А Закон Божий всесовершенен, в нем сказано все обо всем и на все времена, в него нечего добавить.

Свою неумелую критику произношу с любовью, помня слова из книги Притчей Соломона: «Кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому…» (Пр. Сол. 3:12). Не пора ли нам ­­– православным христианам – вспомнить, откуда мы по ДУХУ родом, минуя «великие» понятия о национальности, гражданстве, юрисдикции, и куда мы идем. Ведь в Царстве Небесном, которого мы так стремимся достичь, этих понятий не существует (в аду, кстати, тоже). Там есть, по апостолу Павлу, «праведность и мир и радость во Святом Духе» (Рим. 14:17)

Не пора ли нам - православным епископам Эстонии - сесть за один стол и в духе любви о воскресшем Господе найти пути к взаимопониманию, примирению и сближению? По этому поводу уместно привести слова, которые мы поем на протяжении всех 40 дней празднования Пасхи: «Воскресения день, / и просветимся торжеством, / и друг друга обымем. / Рцем, братие, / и ненавидящим нас, / простим вся Воскресением, / и тако возопиим: / Христос воскресе из мертвых, / смертию смерть поправ, / и сущим во гробех живот даровав».

Не люблю многословие, люблю конкретные дела. Предлагаю собраться всем православным епископам Эстонии на седмице, следующей за днями празднования Св. Пятидесятницы и Св. Духа. Нет нужды объяснять выбор сего времени. О чем не сумеют договориться премудрые архипастыри, то восполнит Препростой Дух Святой.

С любовью о воскресшем Господе,

последний среди равных

+ Александр, епископ Пярнуский и Сааремaaский