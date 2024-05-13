Европейский cоюз добавил голландский туристический портал Booking.com в список компаний, достаточно крупных, чтобы на них распространялись более жесткие правила конкуренции.
Евросоюз возьмет под наблюдение туристический портал Booking.com
Туристический портал, главный офис которого находится в США, через полгода будет находиться под пристальным наблюдением, пишет портал финансовых новостей Barron's. Таким образом, у него есть время привести свою деятельность в соответствие с правилами.
Целью Европейского союза является улучшение и гармонизация условий конкуренции для потребителей в ЕС. Доля рынка портала в Европе составляет более 60 процентов.
Еврокомиссия также объявила, что расследует, может ли социальная сеть Илона Маска X стать объектом исключения. Расследование должно быть завершено в течение пяти месяцев.