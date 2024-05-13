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Скандальный производитель витаминов объявлен банкротом

Rus.Postimees
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Витамины. Снимок иллюстративный.
Витамины. Снимок иллюстративный. Фото: Eero Vabamaegi

В минувшую пятницу Тартуский уездный суд объявил банкротом производителя витаминов Medical Pharmacy Group (Meravita), связанного со скандальным Союзом инвесторов, пишут «Деловые ведомости».

Ранее Meravita находилась в процессе санации, но он оказался провальным. Так, в феврале стало известно, что Meravita, по-прежнему находящаяся в плохом состоянии, подала заявление о банкротстве.

В заявлении о банкротстве было указано, что компания, сдавшая Meravita в аренду площади на улице Вярви в Таллинне, больше не допускала сотрудников в помещения: по этой причине фирма не смогла продолжать свою деятельность. У Meravita наблюдался недостаток оборотных средств и характерные признаки неплатежеспособности, в связи с чем совет компании принял решение о прекращении процедуры санации согласно решению суда.

Подробнее читайте на портале dv.ee.

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