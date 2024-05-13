Скандальный производитель витаминов объявлен банкротом

Ранее Meravita находилась в процессе санации, но он оказался провальным. Так, в феврале стало известно, что Meravita, по-прежнему находящаяся в плохом состоянии, подала заявление о банкротстве.

В заявлении о банкротстве было указано, что компания, сдавшая Meravita в аренду площади на улице Вярви в Таллинне, больше не допускала сотрудников в помещения: по этой причине фирма не смогла продолжать свою деятельность. У Meravita наблюдался недостаток оборотных средств и характерные признаки неплатежеспособности, в связи с чем совет компании принял решение о прекращении процедуры санации согласно решению суда.