Коалиционных депутатов парламента Грузии нервирует приезд в Тбилиси Маргуса Цахкна и его коллег

Перевод: Павел Соболев

Сегодняшнее заявление «Силы народа»» было вызвано сообщением о том, что на этой неделе Грузию посетят министры иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы и Исландии, а также помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

«Они (иностранные делегации - прим. ред.) официально заявили, что цель визита - поддержка «западного курса» нашей страны, но на самом деле мы все прекрасно знаем, что эти люди открыто поддерживают (оппозиционное - прим. ред.) «Единое национальное движение» и готовы атаковать правительство Грузии», - говорится в заявлении.

«Единое наицональное движение» было основано бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

«Очевидно, что их цель - способствовать радикализации процессов, происходящих в Грузии, поляризовать политический процесс и общество, а также поддержать радикальную оппозицию».