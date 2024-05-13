Коалиционных депутатов парламента Грузии нервирует приезд в Тбилиси Маргуса Цахкна и его коллег

Представители небольшой партии «Сила народа», которая образует в грузинском парламенте коалицию с правящей партией «Грузинская мечта», призывают членов правительства не встречаться с иностранными делегациями, прибывающими в страну во вторник, и призывают серьезно взвесить вопрос о допуске делегаций в Грузию.
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Перевод: Павел Соболев
Сегодняшнее заявление «Силы народа»» было вызвано сообщением о том, что на этой неделе Грузию посетят министры иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы и Исландии, а также помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.
«Они (иностранные делегации - прим. ред.) официально заявили, что цель визита - поддержка «западного курса» нашей страны, но на самом деле мы все прекрасно знаем, что эти люди открыто поддерживают (оппозиционное - прим. ред.) «Единое национальное движение» и готовы атаковать правительство Грузии», - говорится в заявлении.
«Единое наицональное движение» было основано бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.
«Очевидно, что их цель - способствовать радикализации процессов, происходящих в Грузии, поляризовать политический процесс и общество, а также поддержать радикальную оппозицию».